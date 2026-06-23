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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan convoacă astăzi consultări la Cotroceni pentru desemnarea noului premier: CALENDARUL discuțiilor cu partidele

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris deDana Bărăgan
Publicat23 iun. 2026, 10:01
Actualizat23 iun. 2026, 10:06

Președintele Nicușor Dan a invitat marți partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a primit votul de încredere al Parlamentului.

Președintele Nicușor Dan a anunțat oficial programul consultărilor de marți, 23 iunie, cu partidele și formațiunile politice din Parlament, discuțiile urmând să înceapă la ora 13:00, potrivit Administrației Prezidențiale.

Consultările vor debuta cu Partidul Social Democrat, programat la ora 13:00, urmat de Alianța pentru Unirea Românilor la 13:30. La ora 14:00 sunt așteptați reprezentanții Partidului Național Liberal, iar la 14:30 delegația USR.

Ulterior, președintele va avea discuții cu UDMR, cu grupul minorităților naționale și cu celelalte formațiuni politice reprezentate în Parlament.

"În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.

Consultările vor avea loc astăzi, 23 iunie 2026, după următorul program:

  • Ora 13:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

  • Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

  • Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

  • Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR);

  • Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

  • Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

  • Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

  • Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

  • Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

  • Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

  • Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați", transmite sursa citată.

Întâlnirile au loc în contextul în care șeful statului caută o nouă propunere de premier, după ce Guvernul condus de Adrian Veștea nu a obținut votul de încredere al Parlamentului, ceea ce a blocat procesul de învestire a executivului.

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