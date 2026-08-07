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Politica· 2 min citire
Luis Lazarus, după ce Nicușor Dan a invocat perspectiva trecerii României la euro: „Moneda națională înseamnă suveranitate”
Luis Lazarus
Europarlamentarul Luis Lazarus îl critică pe președintele Nicușor Dan după poziția privind perspectiva adoptării monedei euro, susținând că trecerea la moneda unică ar afecta „suveranitatea națională” a României.
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