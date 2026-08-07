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Politica· 2 min citire

Luis Lazarus, după ce Nicușor Dan a invocat perspectiva trecerii României la euro: „Moneda națională înseamnă suveranitate”

Luis Lazarus

Luis Lazarus

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 12:09

Europarlamentarul Luis Lazarus îl critică pe președintele Nicușor Dan după poziția privind perspectiva adoptării monedei euro, susținând că trecerea la moneda unică ar afecta „suveranitatea națională” a României.

„Ei îți spun tot timpul că nu trebuie să mai ai cash, și că trebuie să te refugiezi în digital, dar tu dacă n-ai cash când vine blackout-ul, tu nu vei mai avea chiar nimic. Tu vei fi la dispoziția lor, și ei vor face orice doresc cu tine. Te vor transforma în cel mai sărac sclav de pe planetă.”, a declarat Luis Lazarus pe 25 aprilie 2025.

Lazarus: „Moneda națională înseamnă suveranitate națională”

„Tocmai l-ați văzut pe nepreședintele nostru explicându-ne că el vrea să treacă la euro. Sigur, n-a întrebat pe nimeni, și habar n-are ce înseamnă moneda națională, și anume că înseamnă suveranitate națională.

Așa că s-a hotărât el, hodoronc tronc, pentru că a primit ordin de la Ursula și Lagarde o să vedeți imediat, uitați-vă cu atenție, nu dați mai departe, e un material extrem de important, o să vedeți declarațiile lui Ursula și ale lui Lagarde în legătură cu euro digital, pentru că de fapt eu am criticat în Parlamentul European faptul că nu pot să intervii cu altă monedă peste moneda națională a unei țări.

„Ursula și Lagarde au spus că atunci când va apărea euro digital, va intra și în țările non-euro”

Iar ele au spus că, în momentul în care va apărea euro digital, el va intra și în țările non-euro. Deci tocmai aici este șmecheria. Imediat s-au repliat și au zis: "Bă, ia spune-i, mă, lui amețitul ăla din România, de acolo, să treacă la euro, urgent. Păi ce facem aici?"

Și după aceea nu se mai poate nimeni să ne acuze că e ceva ilegal, că venim noi cu euro digital. Voi întâi treceți la euro și după aia vă băgăm noi euro digitalul. Deci cam asta e. Uitați-vă cu mare atenție și vedeți despre ce este vorba, pentru că materialele care urmează sunt absolut șocante.”

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