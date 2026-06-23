Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Alin Tișe, atac dur la Bolojan: „O performanță rară: să fii și la putere, și în opoziție, în același timp”

Alin Tișe

Alin Tișe

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 09:59
Actualizat23 iun. 2026, 10:00
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și unul dintre liderii regionali importanți ai PNL, a lansat marți un atac virulent la adresa conducerii centrale a partidului, acuzând-o că sacrifică interesele țării pentru calcule politice meschine.

„Veselie mare la PNL! Țara nu are guvern! Un dezastru absolut. O țară disperată și politicieni veseli/țâfnoși, care încă speră că ajung ei la ciolan.”, a transmis Alin Tișe.

Alin Tișe: „O țară disperată și politicieni veseli/țâfnoși, care încă speră că ajung ei la ciolan”

Liderul liberal clujean critică scenariul în care PNL ar vota un guvern condus de PSD și ar intra în opoziție, calificând această perspectivă drept o trădare a muncii depuse de aleșii locali ai partidului.

„Pentru asta am muncit în țară și am luptat politic pentru voturi, noi liberalii? Ca să votăm guvernul PSD și să stăm în opoziție?”, se întreabă Tișe.

El avertizează că o astfel de decizie va afecta grav PNL în perspectiva alegerilor locale, care se apropie, subliniind că primarii și președinții de consilii județene sunt cei care aduc de fapt voturile partidului.

Tișe amintește totodată că PSD a declarat public că nu va susține un guvern PNL-UDMR, și cere soluționarea urgentă a crizei guvernamentale. „Țara are nevoie de Guvern urgent!”, a conchis acesta.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Alin TisebolojanconducerePNL

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe