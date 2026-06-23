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Politica· 1 min citire
Alin Tișe, atac dur la Bolojan: „O performanță rară: să fii și la putere, și în opoziție, în același timp”
Alin Tișe
Publicat23 iun. 2026, 09:59
Actualizat23 iun. 2026, 10:00
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și unul dintre liderii regionali importanți ai PNL, a lansat marți un atac virulent la adresa conducerii centrale a partidului, acuzând-o că sacrifică interesele țării pentru calcule politice meschine.
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