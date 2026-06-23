Ce cadouri au voie să păstreze miniștrii și demnitarii. Noile reguli publicate în Monitorul Oficial și lista darurilor interzise
Parlamentul României
Un ghid publicat recent în Monitorul Oficial explică modul în care trebuie aplicate regulile de etică și conduită pentru demnitarii din administrația publică centrală. Documentul detaliază inclusiv situațiile în care membrii Guvernului, secretarii de stat și alte persoane cu funcții de demnitate publică pot accepta cadouri.
Regulile stabilesc valori clare, obligații de notificare și situații în care bunurile trebuie restituite sau transferate instituției. Ghidul vine în aplicarea prevederilor introduse prin Legea nr. 49/2025 și urmărește o aplicare unitară a normelor.
Ghid nou pentru regulile de etică ale demnitarilor
Pe 22 iunie a intrat în vigoare Ordinul nr. 459/687/2026, prin care Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Dezvoltării au aprobat Ghidul pentru aplicarea prevederilor privind etica și conduita demnitarilor din Codul administrativ. Documentul oferă explicații practice pentru situații care pot apărea în timpul exercitării funcției publice. Printre acestea se numără primirea de cadouri, apariția unor interese personale sau organizarea întâlnirilor cu reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile. Scopul ghidului este ca regulile să fie înțelese și aplicate la fel de instituțiile centrale vizate.
Prevederile se aplică membrilor Guvernului, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, secretarului general al Guvernului și secretarilor generali adjuncți. Sunt vizați și secretarii de stat, subsecretarii de stat, persoanele asimilate acestora din cadrul Guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate. Reguli similare se aplică și consilierilor de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Ele privesc atât relațiile dintre demnitari, cât și interacțiunile acestora cu persoane fizice sau juridice, atunci când legătura are legătură cu mandatul ori funcția publică, scrie Avocatnet.ro.
Ce înseamnă „cadou” în noile reguli
Potrivit Legii nr. 49/2025, conceptul de „cadou” include orice bun mobil sau imobil, beneficiu sau serviciu oferit gratuit unui demnitar în considerarea funcției ocupate. În această categorie intră banii, aurul, metalele sau pietrele prețioase, titlurile de valoare, instrumentele financiare, monedele digitale, cardurile și voucherele valorice. Sunt incluse și participarea la programe de formare, călătoriile, invitațiile la evenimente culturale, științifice sau sportive și excursiile în țară ori în străinătate. Regula acoperă și orice alt beneficiu patrimonial sau nepatrimonial primit în legătură cu funcția.
Demnitarilor le este interzis să solicite sau să accepte cadouri de la persoane ori entități aflate în raporturi directe cu instituția din care fac parte. Interdicția se aplică în cazul persoanelor fizice sau juridice care au contracte cu instituția publică respectivă. Ea se aplică și celor care au în curs de soluționare cereri pentru avize, autorizații, permise, licențe, acreditări sau solicitări similare. Sunt vizate inclusiv entitățile care urmăresc promovarea unui act administrativ individual ori ofertanții și beneficiarii unor proceduri de achiziție, concesiune, închiriere sau finanțare.
Ce cadouri pot păstra demnitarii
Ca regulă generală, demnitarii pot accepta cadouri primite în afara activităților oficiale, însă numai în anumite limite. Dacă nu sunt întrunite elementele unei infracțiuni, aceștia pot păstra cadouri cu valoare individuală de cel mult 100 de euro. În același timp, valoarea totală a cadourilor primite de la aceeași persoană nu poate depăși 300 de euro într-un an. Dacă aceste limite sunt respectate, cadourile pot fi păstrate fără alte formalități suplimentare.
Există și alte situații în care anumite beneficii pot fi acceptate. Demnitarii pot primi reduceri sau avantaje oferite publicului larg, nu doar lor în considerarea funcției. De asemenea, pot contracta împrumuturi în condiții generale de creditare, oferite publicului de bănci sau alte instituții financiare. Pot fi acceptate și costurile acoperite pentru participarea la manifestări, conferințe sau evenimente în interes de serviciu, dacă sunt respectate condițiile legale.
Ce se întâmplă cu un cadou interzis
Dacă un demnitar intră în posesia unui cadou interzis, acesta trebuie să anunțe comisia de evaluare a cadourilor din instituția în care activează. Cadoul trebuie restituit în termen de 30 de zile de la primire. Cadourile primite în cadrul activităților oficiale trebuie declarate aceleiași comisii. Dacă valoarea cadoului depășește 100 de euro, demnitarul poate cere să îl păstreze, dar trebuie să achite diferența.
În cazul cadourilor primite în activități oficiale, demnitarii pot păstra bunuri de la aceeași persoană în limita unei valori totale anuale de 300 de euro. Dacă această valoare este depășită, bunul intră în patrimoniul instituției. Același lucru se întâmplă și dacă demnitarul nu solicită păstrarea cadoului. Bunul poate fi transmis gratuit unei alte instituții publice de profil sau poate fi valorificat prin licitație, la propunerea comisiei de evaluare.
Lista cadourilor trebuie publicată în Monitorul Oficial
Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale au obligația de a publica semestrial lista cadourilor depuse. Publicarea se face în Monitorul Oficial, Partea a III-a. Lista trebuie să arate și destinația fiecărui cadou, adică dacă a fost păstrat, restituit, transferat sau valorificat. Costurile de publicare sunt suportate de instituția în care își desfășoară activitatea demnitarul vizat.
Aplicarea acestor reguli nu înlătură răspunderea penală, dacă faptele intră în zona infracțiunilor. Ghidul explică procedurile administrative, dar nu protejează demnitarii de eventuale consecințe penale. Cu alte cuvinte, respectarea formală a unor pași nu este suficientă dacă în spate există o faptă ilegală. Această precizare este importantă mai ales în cazurile în care un cadou ar putea ascunde un avantaj necuvenit.
Consilierul de etică trebuie să îndrume demnitarii
Demnitarii vor beneficia de programe de formare și perfecționare pe teme de etică și conduită. Aceste programe sunt organizate de Institutul Național de Administrație. Formarea poate avea loc la momentul numirii în funcție, dar și pe durata mandatului. Scopul este ca persoanele vizate să cunoască regulile și să le aplice corect în activitatea publică.
Consilierul de etică are rolul de a oferi îndrumare demnitarilor. Această îndrumare poate fi oferită din oficiu, la preluarea mandatului, sau la cerere, pe durata exercitării funcției. Consilierul trebuie să explice cadrul legal și metodologic privind normele de etică și conduită. De asemenea, acesta are obligația de a păstra confidențialitatea asupra datelor și informațiilor discutate în cadrul consilierii.
Demnitarii trebuie să declare interesele personale
Legea nr. 49/2025 introduce și reguli legate de interesele personale ale demnitarilor. Membrii Guvernului și alte persoane cu funcții de conducere trebuie să declare interesele care le-ar putea influența deciziile administrative. Dacă există un posibil conflict de interese, aceștia trebuie să se abțină de la adoptarea unor acte. Situațiile de abținere trebuie publicate pe site-ul instituției, pentru ca procesul decizional să fie transparent.
Demnitarii au și obligația de a înregistra în Registrul Unic al Transparenței Intereselor întâlnirile oficiale cu persoane terțe. În această categorie intră, de exemplu, întâlnirile cu reprezentanți ai companiilor sau ai organizațiilor neguvernamentale. Înregistrarea trebuie făcută înainte de desfășurarea întâlnirilor. Ulterior, trebuie publicate și temele discutate, pentru ca publicul să poată vedea cine a discutat cu demnitarii și în ce context.
Premierul poate cere informații înainte de numiri
Noile reguli prevăd și o măsură de prevenție înainte de numirea unor persoane în funcții guvernamentale. Prim-ministrul poate solicita informații despre eventuale interese personale ale celor propuși pentru astfel de funcții. Această verificare are rolul de a identifica din timp situațiile care ar putea crea probleme de integritate. Măsura completează regulile privind cadourile, conflictele de interese și transparența întâlnirilor oficiale.
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