Ce cadouri au voie să păstreze miniștrii și demnitarii. Noile reguli publicate în Monitorul Oficial și lista darurilor interzise

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 iun. 2026, 09:01

Un ghid publicat recent în Monitorul Oficial explică modul în care trebuie aplicate regulile de etică și conduită pentru demnitarii din administrația publică centrală. Documentul detaliază inclusiv situațiile în care membrii Guvernului, secretarii de stat și alte persoane cu funcții de demnitate publică pot accepta cadouri.

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