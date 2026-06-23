Orban, avertisment către Cotroceni: „Sub nicio formă Grindeanu premier”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 10:26

Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, îi cere public președintelui Nicușor Dan să nu îl desemneze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, avertizând că o astfel de decizie ar prelungi criza politică. Orban susține că singura soluție ar fi un guvern reformist susținut de PNL, USR și UDMR, care să meargă în Parlament cu un executiv minoritar.

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