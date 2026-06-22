Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare”: „Ce faci tu de un an de zile? Nu ai mișcat un deget împotriva lor”

Ludovic Orban l-a atacat luni dimineață pe Nicușor Dan într-o postare pe Facebook, acuzându-l că s-a aliat cu forțele politice împotriva cărora ar fi trebuit să lupte și că i-a „trădat” pe cei care l-au susținut pentru a ajunge în cursa prezidențială.
Ludovic Orban a publicat luni dimineață un mesaj extrem de vehement pe Facebook, în care îl critică pe Nicușor Dan pentru modul în care s-ar fi poziționat în ultimele luni pe scena politică. Orban susține că l-a sprijinit pe actualul primar general pentru a lupta „împotriva pesediștilor”, pe care îi acuză că „sufocă instituțiile și companiile de stat” și că ar fi „corupți până în măduva oaselor”.
În mesajul său, fostul lider liberal afirmă că Nicușor Dan ar fi trebuit să se opună și „auriștilor și șoșocarilor”, pe care îi descrie drept „antidemocrați, antieuropeni” și înclinați să readucă România „sub influență rusească”. Orban critică și „securiștii” care, în opinia sa, ar încerca să controleze deciziile statului, precum și „rețeaua de complicități” din sistemul judiciar.
Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan că, în loc să lupte împotriva acestor grupări, „nu a mișcat un deget” în ultimul an și chiar „s-a aliat cu ei”. În finalul mesajului, Orban afirmă că această schimbare de direcție reprezintă „trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României”.
"Nu ai făcut nimic ca să oprești ungerea lui Savonea ca președinte al ÎCCJ. Le-ai numit procurorii-șefi și adjuncții cât ai zice pește. Ai păstrat aceiași oameni în fruntea serviciilor, deși era evident pentru orice om cu un minim de bun-simț că schimbarea lor este vitală și că nu se poate face nicio reformă a serviciilor atât timp cât ei rămân la butoane. Ai tăcut complice la toate mizeriile care s-au întâmplat de când ești președinte. Ai „șobolănit” pe ascuns cu PSD ca să dărâmi guvernul Bolojan și vrei acum să fie învestit un guvern bazat pe voturile pesediștilor, șoșocarilor, georgiștilor și auriștilor.
Pe mine nu mă mai reprezinți. Să nu te miri dacă voi ajunge să te consider, în curând, cea mai mare amenințare pentru democrația din România. Și că voi acționa în consecință. Adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi, oamenii de bună-credință din România", a transmis Orban.