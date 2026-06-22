Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare”: „Ce faci tu de un an de zile? Nu ai mișcat un deget împotriva lor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 10:14

Ludovic Orban l-a atacat luni dimineață pe Nicușor Dan într-o postare pe Facebook, acuzându-l că s-a aliat cu forțele politice împotriva cărora ar fi trebuit să lupte și că i-a „trădat” pe cei care l-au susținut pentru a ajunge în cursa prezidențială.

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