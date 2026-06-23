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Politica· 1 min citire
Gheorghe Piperea cere plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria
Gheorghe Piperea / Europarlamentar AUR
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a solicitat public retragerea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului, susținând că actualul Executiv nu mai are legitimitatea de a reprezenta România în procesul decizional european.
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