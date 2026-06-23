Gheorghe Piperea cere plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 11:23

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a solicitat public retragerea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului, susținând că actualul Executiv nu mai are legitimitatea de a reprezenta România în procesul decizional european.

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