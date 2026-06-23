Încep negocieri cruciale pentru desemnarea unui nou premier. Nicușor Dan, așteptat să ia decizia

Căderea Guvernului Veștea deschide o nouă etapă de negocieri politice, iar decizia privind viitorul Executiv se află acum în mâinile președintelui Nicușor Dan. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe variante pentru desemnarea unui nou premier, în contextul în care partidele încearcă să găsească o formulă de guvernare care să obțină sprijin în Parlament, scrie Realitatea PLUS.
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier
Potrivit informațiilor prezentate de jurnalistul Alexandra Nistorescu, următorul pas este convocarea consultărilor oficiale cu partidele parlamentare. Acestea ar putea avea loc chiar în cursul zilei de astăzi sau în următoarele zile, iar în urma lor președintele va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru.
În acest moment, pare să prindă contur varianta unui guvern minoritar, însă există mai multe formule aflate în discuție. Una dintre ele este formarea unui Executiv în jurul Partidul Social Democrat, cu Sorin Grindeanu propus pentru funcția de premier.
Varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR
O altă opțiune analizată este constituirea unui guvern minoritar format din Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România, susținut de tabăra lui Ilie Bolojan.
Liderul liberal a declarat în această dimineață că partidul său își dorește să participe la guvernare și susține un pact politic pe o perioadă de șase luni, care să permită implementarea principalelor obiective și reforme necesare în perioada următoare.
PSD nu exclude să propună propriul premier
De cealaltă parte, Sorin Grindeanu a afirmat că în interiorul PSD sunt luate în calcul toate variantele. Social-democrații nu exclud posibilitatea de a merge la consultările de la Cotroceni cu o propunere proprie pentru funcția de premier. Negocierile dintre partide sunt așteptate să continue în perioada următoare, în încercarea de a construi o majoritate care să poată obține votul de încredere al Parlamentului.
Miza este una importantă, deoarece România trebuie să aibă un guvern funcțional într-o perioadă în care mai multe reforme asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie adoptate înainte de încheierea sesiunii parlamentare. Întârzierea acestora ar putea afecta accesul țării la fondurile europene prevăzute prin PNRR.