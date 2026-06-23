Încep negocieri cruciale pentru desemnarea unui nou premier. Nicușor Dan, așteptat să ia decizia

Publicat 23 iun. 2026, 09:07 Sursă Realitatea PLUS

Căderea Guvernului Veștea deschide o nouă etapă de negocieri politice, iar decizia privind viitorul Executiv se află acum în mâinile președintelui Nicușor Dan. La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe variante pentru desemnarea unui nou premier, în contextul în care partidele încearcă să găsească o formulă de guvernare care să obțină sprijin în Parlament, scrie Realitatea PLUS.

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