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Politica· 1 min citire
George Simion a cerut măsuri concrete înaintea votului din parlament
George Simion
Liderul AUR, George Simion, a solicitat adoptarea unor măsuri economice concrete înaintea votului din Parlament privind învestirea Guvernului. Printre principalele propuneri susținute de acesta se numără indexarea pensiilor, revenirea cotei standard de TVA la 19% și stabilirea unui impozit pe dividende de 8%.
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