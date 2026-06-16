Un cutremur cu magnitudinea de 6,7, produs la mică adâncime, a lovit centrul Indoneziei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 08:55

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de moment 6,7, s-a produs marți dimineață în regiunea Sulawesi din centrul Indoneziei. Seismul, care a avut loc la mică adâncime, a fost resimțit puternic în mai multe zone, însă, potrivit informațiilor preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale semnificative, relatează AFP.

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