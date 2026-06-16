Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7, produs la mică adâncime, a lovit centrul Indoneziei
cutremur
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de moment 6,7, s-a produs marți dimineață în regiunea Sulawesi din centrul Indoneziei. Seismul, care a avut loc la mică adâncime, a fost resimțit puternic în mai multe zone, însă, potrivit informațiilor preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale semnificative, relatează AFP.
Citește și
- 23:51Efectul prințesei: mii de oameni s-au înscris pentru donarea de organe după anunțul despre lupta sa pentru viață
- 23:29Topul orașelor în care curățenia pare dusă la extrem. Străzi impecabile și aer ca la munte
- 23:15Acordul SUA-Iran, dezvăluit în exclusivitate: un fond de 300 de miliarde de dolari în investiții private pentru economia iraniană
- 23:07Rușii au atacat bastioanele deținute de Ucraina în sud și est. Cel puțin opt persoane au fost ucise
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News