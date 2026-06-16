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Un cutremur cu magnitudinea de 6,7, produs la mică adâncime, a lovit centrul Indoneziei

cutremur

cutremur

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 08:55

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de moment 6,7, s-a produs marți dimineață în regiunea Sulawesi din centrul Indoneziei. Seismul, care a avut loc la mică adâncime, a fost resimțit puternic în mai multe zone, însă, potrivit informațiilor preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale semnificative, relatează AFP.

Epicentrul a fost localizat la sud-est de orașul Palu, care are aproximativ 400.000 de locuitori și este capitala provinciei Sulawesi Central.

Agenția indoneziană de Meteorologie, Climatologie și Geofizică a anunțat că seismul a fost resimțit puternic atât în Palu, cât și în districtul Sigi, însă nu a existat pericol de tsunami.

Printre locuitorii afectați de momentul de panică s-a numărat și Nurhaidar, o femeie de 42 de ani din Palu. Aceasta se afla în bucătărie când a început cutremurul.

„Dintr-o dată, totul a început să se zguduie, iar casa părea că se mișcă din temelii. Acoperișul scârțâia de parcă urma să se prăbușească”, a povestit ea pentru AFP. Femeia a precizat că a ieșit imediat din locuință împreună cu copiii săi și că, deși au fost speriați și dezorientați pentru câteva momente, au reușit să se adăpostească în siguranță.

Indonezia este una dintre cele mai active zone seismice din lume, fiind situată pe „Centura de Foc a Pacificului”, o regiune caracterizată prin numeroase cutremure și erupții vulcanice.

Provincia Sulawesi Central poartă încă amintirea tragediei din 2018, când un cutremur cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami devastator, a provocat moartea a aproximativ 2.200 de persoane în zona orașului Palu.

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