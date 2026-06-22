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Politica· 1 min citire

Adrian Veștea, după eșecul din Parlament: ”Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 23:57

Adrian Veștea a declarat duminică seară, după ce guvernul său a picat la vot în Parlament, că ”votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România.”

”Țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj”

”Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

Liberalul a subliniat că ”nu am cerut această poziție pentru o funcție ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi”.

”47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult”

Potrivit lui, ”47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm”.

”Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic”, a conchis Adrian Veștea.

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