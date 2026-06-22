Adrian Veștea, după eșecul din Parlament: ”Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 23:57

Adrian Veștea a declarat duminică seară, după ce guvernul său a picat la vot în Parlament, că ”votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România.”

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