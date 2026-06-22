Tensiuni fără precedent pentru Guvernul Veștea. Toți liderii politici, în Parlament pentru votul final -LIVE TEXT/VIDEO

Tensiuni fără precedent pentru Guvernul Veștea. Plenul reunit al Parlamentului va dezbate și va vota solicitarea de învestire a Executivului condus de liberalul Adrian Veștea.
UPDATE - A început ședința pentru învestirea guvernului Veștea
Ședința pentru învestirea Guvernului Veștea a început în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului cu intonarea imnului României, urmând să ia cuvântul premierul desemnat, Adrian Veștea.
Din 464 de membri, în sală sunt prezenți 358 de parlamentari. Pentru învestirea guvernului Veștea sunt necesare 233 de voturi.
UPDATE - UDMR va ieși din plen în momentul votului
Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va ieși din sală în momentul în care va începe votul pentru învestirea cabinetului Veștea.
UPDATE – Varujan Pambuccian: „15 voturi vor veni de la minoritățile naționale”
La intrarea în plenul reunit al Parlamentului, Varujan Pambuccian a fost întrebat dacă 15 voturi pentru învestirea Guvernului Veștea vor veni de la minoritățile naționale.
„Eu așa zic”, a răspuns Varujan Pambuccian.
UPDATE - Ultimele pregătiri pentru votul din Parlament
Se fac ultimele pregătiri pentru votul de învestire a Guvernului Veștea, urnele cu bilele pentru vot fiind deja aduse în plenul Parlamentului.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Tensiuni fără precedent pentru Guvernul Veștea. Începând cu ora 21:30, plenul reunit al Parlamentului va dezbate și va vota solicitarea de învestire a Executivului condus de liberalul Adrian Veștea.
Pe agenda ședinței comune se află prezentarea Programului de guvernare şi a listei Cabinetului de către Adrian Veştea, dezbaterile asupra acestora şi votul final prin care Parlamentul acordă sau refuză încrederea noului Executiv, potrivit deciziei Birourilor Permanente.
Dezbaterile se desfăşoară până la finalizare, în format mixt, fizic şi online, cu excepţia votului secret cu bile, care are loc exclusiv cu prezenţă fizică.
Guvernul Veștea are nevoie de cel puţin 233 de voturi ca să fie învestit
Conform procedurii, premierul desemnat are nevoie de cel puţin 233 de voturi pentru ca Guvernul să fie învestit.
Votul în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului vine după o zi tensionată în plan procedural: dimineaţă, Birourile Permanente Reunite au fost suspendate temporar din cauza contestaţiei PNL privind înscrierea siglei partidului pe lista miniştrilor, deşi PNL nu face parte din coaliţia de guvernare.