Sorin Grindeanu, tot mai aproape de funcția de premier? Liderul PSD: „Dacă mă cheamă președintele, o să merg”

Sorin Grindeanu nu exclude preluarea mandatului de premier. Ce a declarat după propunerea făcută de Paul Stănescu:
Scena politică se află într-un moment de maximă tensiune, iar numele lui Sorin Grindeanu este tot mai des vehiculat pentru funcția de prim-ministru. Liderul PSD a reacționat după ce Paul Stănescu l-a indicat public drept cea mai potrivită opțiune pentru Palatul Victoria, în eventualitatea unei noi formule guvernamentale.
Întrebat despre posibilitatea de a fi desemnat premier, Grindeanu a transmis că va răspunde unei eventuale invitații venite din partea președintelui României.
„Dacă mă cheamă domnul președinte, o să merg”, a declarat liderul social-democrat în Parlament.
Paul Stănescu: PSD are dreptul să solicite funcția de premier
Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin după ce Paul Stănescu a susținut că Partidul Social Democrat este îndreptățit să revendice șefia Guvernului, având în vedere rezultatele obținute la alegerile parlamentare.
Potrivit fostului secretar general al PSD, partidul care a câștigat scrutinul trebuie să își asume și conducerea Executivului.
„Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier. PSD a câștigat alegerile. Cum să nu vrea? A spus public că vrea”, a afirmat Paul Stănescu.
Liderul PSD insistă asupra unității partidului
Deși nu a confirmat explicit că își dorește funcția de prim-ministru, Sorin Grindeanu a subliniat că deciziile majore sunt luate colectiv în interiorul partidului.
Acesta a precizat că PSD funcționează pe baza unui proces democratic intern și că orice poziționare oficială privind viitoarea guvernare va fi stabilită împreună cu structurile de conducere.
„În Partidul Social Democrat există democrație. Fiecare membru își poate exprima punctul de vedere, însă la final deciziile sunt luate în echipă”, a explicat Grindeanu.
PSD se declară pregătit pentru consultările de la Cotroceni
Liderul social-democraților a transmis că partidul este pregătit să participe la discuțiile politice care vor avea loc la Palatul Cotroceni și să își asume responsabilitățile care decurg dintr-o eventuală guvernare.
Potrivit acestuia, PSD nu evită implicarea într-o perioadă complicată pentru România și este dispus să participe la identificarea unei soluții politice stabile.
„Cred că în zilele următoare vor exista consultări. Dacă vom fi chemați, Partidul Social Democrat nu va fugi de această responsabilitate”, a afirmat Grindeanu.
Alegerile anticipate, tot mai aproape
În contextul dezbaterilor privind învestirea Guvernului Veștea, Sorin Grindeanu a avertizat că un eventual eșec în Parlament ar putea împinge România spre alegeri anticipate.
Liderul PSD consideră că respingerea Executivului ar deschide o nouă etapă de incertitudine politică și ar aduce țara mai aproape de un nou scrutin.
„Evident că într-un asemenea scenariu ne-am afla cu un pas mai aproape de alegeri anticipate”, a declarat acesta.
Răspuns ferm privind o posibilă colaborare cu AUR
În cadrul aceleiași intervenții, Sorin Grindeanu a fost întrebat despre posibilitatea unei colaborări guvernamentale între PSD și AUR. Răspunsul liderului social-democrat a fost categoric.
„Nu”, a spus acesta, respingând orice scenariu care ar presupune formarea unui Executiv împreună cu partidul condus de George Simion.
În același timp, Grindeanu a comentat și declarațiile recente privind relația dintre George Simion și Gigi Becali, afirmând că liderul AUR „nu s-a ținut de cuvânt” în privința unor promisiuni făcute anterior.