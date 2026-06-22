Crin Antonescu: „Sper ca în seara asta să avem un guvern, oricât de tare s-ar isteriza unii!”
Crin Antonescu
Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a transmis un apel la responsabilitate politică și la depășirea tensiunilor dintre partidele parlamentare, afirmând că principala prioritate a României este formarea rapidă a unui guvern stabil.
În direct la Realitatea PLUS, Crin Antonescu și-a exprimat speranța că negocierile dintre formațiunile politice vor conduce la învestirea unui nou Executiv, subliniind că actualul blocaj politic afectează funcționarea statului și întârzie luarea unor decizii importante.
„România are nevoie de un guvern funcțional”
„Eu sper ca această întâlnire... Mă bucur, în primul rând, că ea are loc. Poate că e surprinzător, dar o spun despicat, mă bucur că ea are loc.
Sper ca ea să aibă un rezultat. Sper ca acest guvern, un guvern, acest guvern, că despre el vorbim, să fie învestit în Parlament și să-și intre în pâine, pentru că cea mai urgentă nevoie a României de săptămâni bune este să aibă un guvern.
Și n-am de comentat decât două lucruri. E un scandal acum și o discuție despre faptul că Simion a pus această condiție. I-am văzut pe unii că sunt absolut scandalizați, distruși, că Veștea s-a umilit și s-a dus, citez, să se milogească, să ceară voturi de la Simion, să introducă extremiștii în joc și așa mai departe.
Hai să ne revenim puțin, puțină răcoare măcar în minte, pe căldurile astea e bună. Unu, poziția lui George Simion nu are cusur, adică îți place, nu-ți place, n-ai ce să-i spui. Simion a spus un lucru simplu. Am fost tratați până acum și de președinte și de cei care au format majoritatea pro-occidentală, pro-europeană, cum s-a mai numit ea și cordonul sanitar, ca niște personaje nefrecventabile, ca o formație politică de mână a doua, ba chiar un pic, așa. Dacă e nevoie de noi, dacă e nevoie și de voturile noastre, dacă interesul național al României de a avea un guvern trece și pe la noi, atunci tratați-ne ca pe niște oameni politici, ca pe o formațiune politică frecventabilă, dacă vreți voturi de la noi. Ca atare frecventați-ne. Mi se pare foarte simplu.
Că Veștea s-a dus. Sigur că este o situație delicată, dar aici s-a ajuns din cauza pașilor, declarațiilor și atitudinii pe care de un an și mai bine au avut-o cei din majoritate. Veștea a făcut bine că s-a dus, pentru că atunci când sunt mize mari, când e vorba de interes național, când e vorba de lucruri care privesc o țară întreagă, îți calci pe orgoliu. Gândiți-vă totuși respectăm proporțiile. Păi discută americanii cu iranienii după bombardamente, morți, distrugeri, acte de terorism și așa mai departe.
Puteam să discutăm și noi cu domnul Simion că nu ne-a omorât pe nimeni. De fapt, noi suntem în această criză pentru că s-a construit de la început o chestiune care s-a dovedit a fi lipsită de temei. S-a vorbit de extremism, s-a vorbit de partide pro-rusești, s-a vorbit de putinism și s-a vorbit fără un temei, fără ceva care să se dovedească între timp. S-a vorbit doar din considerente electorale.
Aveam, au avut nevoie de așa ceva ca să obțină niște voturi. Iar aceste lucruri s-au întors împotriva lor. Da, sigur s-au întors, dar nu e Simion de vină. S-au întors pentru că, în această lună de zile și mai bine, odată cu căderea guvernului Bolojan, noi am constatat falimentul teoriei cordonului sanitar. Asta am constatat.
Deci s-a dovedit că aceste lucruri fie nu erau adevărate, fie cele două componente esențiale PNL, cu toate aripile sale și PSD, sunt perfect iresponsabile. Pentru că dacă era adevărat ceea ce au spus sau dacă este adevărat ceea ce au spus... că sunt extremiști AUR, că sunt antieuropeni, că sunt un pericol pentru siguranța națională, atunci ei trebuiau să facă pe d*** în 4 cu Bolojan, fără Bolojan, cu Grindeanu, fără Grindeanu, să-ți mențină majoritatea.
N-au făcut-o și acest mit s-a prăbușit. De fapt, în jurul domnului Bolojan, care a eșuat în guvernare, s-a construit, cum spuneam, această sectă din ce în ce mai largă, cu apucături bolșevice. Ea...nu alții, care, la început a eliminat AUR și Simion, după aceea a început războiul cu PSD-ul, după aceea a început războiul cu Nicușor Dan, și sigur că dacă ar putea ei, USR-ul și cu Bolojan, să conducă țara asta cu 100% din voturi, ar fi foarte bine, dar nu e posibil.
Asta e tot. Cred că este o învățătură de minte, ca să spun așa, și pentru președinte, care ar fi fost primul chemat care să spună, după victoria în alegeri, dom'le, hai să discutăm și cu cei care au pierdut. În partea cealaltă sunt 5 milioane de voturi.
Nu pot fi extremiști toți oamenii ăia 5 milioane. Hai să vedem, într-adevăr, ce au ăștia extremist. Hai să vedem, într-adevăr, care sunt viziunile lor despre soarta țării. Hai să vedem dacă nu există un minimum comun de proiect pentru țara asta, de măsuri pentru țara asta, de șanse pe care împreună, unii la putere, alții în opoziție, să le dăm. Eu nu știu dacă vor fi învățate aceste lecții, dar încerc să le constat, pentru că asta văd și aici s-a ajuns.
Și încă o dată spun, sper ca în seara asta să avem un guvern, oricât de tare s-ar isteriza unii, și sper ca acest guvern să se constituie într-o șansă pentru un nou început, mai rezonabil, pentru toate părțile.
Avem diferențe politice, de-asta există partide politice, de-asta e democrație, dar nu ne putem declara unii pe alții extremiști fără motive reale când vrem și când ne convine.”, a declarat Crin Antonescu, fost președinte PNL, exclusiv la Realitatea PLUS.
Crin Antonescu, despre guvernarea lui Ilie Bolojan
„Poate să fie o simplă formalitate, domnului Bolojan i-a plăcut să conducă ședințe de guvern și mai are timp de încă una, poate cine știe ce măsuri, ce bani se mai alocă pe cine știe unde sau cine știe cui.
N-am, n-am de unde să știu. Ce știu este că, o mai spun o dată, o amintesc, dacă cei din așa-numita coaliție proeuropeană ar fi dorit să procedeze cum se procedează în Europa, atunci când jumătate din guvern s-a retras, cât au plecat PSD-iștii, până la moțiunea de cenzură, Bolojan trebuia să demisioneze și trebuiau să caute, cum se face prin consultări cu președintele de atunci, adică acum de mai bine de două luni, o altă formulă de guvernare.
În aceeași componență sau în alta. După aceea, după moțiunea de cenzură, lucrurile trebuiau să decurgă normal, adică președintele n-ar fi trebuit să facă această distincție de partide proeuropene pe care le consultă și altele cu care nu vrea să aibă de-a face și față de care pune linii roșii și lucrurile, probabil, că ne-ar fi dus, cel puțin cu o lună mai devreme, la o formulă de continuare normală. Dar în momentul în care declanșezi și începi să întreții isteria asta în țară, că Bolojan e salvatorul și că fără Bolojan nu se poate, riști pur și simplu iresponsabil soarta țării și asta au făcut, din păcate, acești oameni până acum, încercând, repet, un război pe toate fronturile.
Cu mare parte a românilor prin guvernarea Bolojan, cu AUR după aceea, cu celelalte formațiuni din opoziție imediat, cu PSD-ul vechiul război cu PSD reaprins. Ați văzut congresul ăla...de ieri, al PNL-ului, cum a decurs și cu Nicușor Dan. Păi dacă ajunge și un individ strâns de pe drumuri, politic vorbind, ca domnul Orban, primit ieri cu mare căldură în congresul PNL-ului, să amenințe în nume personal că el se va ocupa de președintele țării și-l va da jos, aici suntem ori la casa de nebuni, ori într-o piesă jenantă de iresponsabilitate fără precedent, din punct de vedere politic.
Cred că e o șansă ca în seara asta să se încheie această fază toridă a haosului românesc.
Lansată în eter, dar lansată târziu, după o lună și mai bine. Dar partidul domnului Bolojan a avut doar două teme fundamentale de rezolvat. Unu, să ia anumite decizii de politică externă, de politică nu externă, de administrație, de alocare de fonduri, de contracte, de mai știu eu ce.
Și aici nu știu, pur și simplu, e o impresie, nu știu exact ce și cum, dar pare că a ținut morțiș să facă anumite lucruri.
Și doi, nu cumva să fie altcineva din Partidul Național Liberal prim-ministru. E dispus să-l susțină și PSD, e dispus să susțină orice, cred că și AUR, numai să nu fie altcineva din PNL prim-ministru. Chestiunea asta vine tardiv, dar ei au fost siguri și, mă rog, nu știm, poate că așa va și fi. Nu știu ce rezultat va avea întâlnirea între Simion și Veștea.
Dar ei au fost siguri că guvernul Veștea nu trece și ca atare, în momentul în care s-a aflat de această întâlnire, au intrat în fibrilație arătând, vai, cât de îngrozitor și cât de umilitor și cât de periculos este că Veștea îl bagă în joc și îl aduce la masă pe George Simion.
Dar când era vorba să le dea voturi oameni de la AUR lor împotriva moțiunii de cenzură sau pentru investirea unui guvern al lor, atunci erau patrioți și erau oameni de treabă. Deci n-are rost să mai discutăm. Repet, e important ce se întâmplă în această seară, dacă se întâmplă.”, a completat Crin Antonescu.
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