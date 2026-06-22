Crin Antonescu: „Sper ca în seara asta să avem un guvern, oricât de tare s-ar isteriza unii!”

Publicat 22 iun. 2026, 19:37 Sursă Realitatea PLUS

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a transmis un apel la responsabilitate politică și la depășirea tensiunilor dintre partidele parlamentare, afirmând că principala prioritate a României este formarea rapidă a unui guvern stabil.

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