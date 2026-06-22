Crin Antonescu, atac duc la Bolojan: „Ni se livrează iluzia că e cel mai bun premier. Congresul a fost doar despre ruperea de PSD”

Publicat 22 iun. 2026, 09:20 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu vine cu critici dure după congresul PNL. Acesta acuză că Ilie Bolojan a urmărit să pună stăpânire pe partid! În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, Antonescu a declarat că întregul eveniment s-a desfășurat în jurul ruperii legăturilor cu PSD, de parcă liberalii ar fi fost captivi până acum. De altfel, fostul lider al partidului a numit adunarea organizată de Ilie Bolojan „Congresul trădătorilor” și a susținut că liberalii și-au abandonat identitatea și istoria.

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