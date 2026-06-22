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Politica· 1 min citire

Crin Antonescu, atac duc la Bolojan: „Ni se livrează iluzia că e cel mai bun premier. Congresul a fost doar despre ruperea de PSD”

Crin Antonescu

Crin Antonescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 09:20
SursăRealitatea PLUS

Crin Antonescu vine cu critici dure după congresul PNL. Acesta acuză că Ilie Bolojan a urmărit să pună stăpânire pe partid! În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, Antonescu a declarat că întregul eveniment s-a desfășurat în jurul ruperii legăturilor cu PSD, de parcă liberalii ar fi fost captivi până acum. De altfel, fostul lider al partidului a numit adunarea organizată de Ilie Bolojan „Congresul trădătorilor” și a susținut că liberalii și-au abandonat identitatea și istoria.

„Toți în politică vor să câștige și există această iluzie pe care a creat-o propaganda aia pe care o știm noi și care s-a mutat toată în spatele lui Bolojan, domnule, au creat ideea că acest om este iubit de toți românii, că este cel mai mare prim-ministru pe care l-a avut România.

Crin Antonescu: „N-a fost un Congres nici măcar despre PNL, nici vorbă despre România”

A fost un Congres nici măcar despre PNL și identitatea lui, nici vorbă despre România, că n-ați auzit nimic despre România.

Nu ați auzit decât cum se rup ei de PSD. E o chestie modestă, pentru un partid cu pretenții, să te rupi de PSD, ca și cum cineva i-ar fi ținut cu forța până acum cu PSD-ul.

Chiar să nu zici un cuvânt despre soarta României, într-un moment precum cel în care ne aflăm, mi s-a părut chiar un pic prea mult.”, a declarat Crin Antonescu la Realitatea PLUS.

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