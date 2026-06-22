Marius Tucă demască toate aranjamentele: „Nimeni nu-l mai vrea pe Bolojan la guvern, nici măcar o zi!”
Marius Tucă
Jurnalistul Marius Tucă a lansat o serie de critici dure la adresa actualei clase politice și a negocierilor din jurul învestirii noului Executiv, afirmând că guvernul condus de Adrian Veștea are șanse mari să obțină votul Parlamentului, inclusiv cu sprijinul formațiunii AUR.
În cadrul unei intervenții la Realitatea PLUS în cadrul emisiunii Culisele statului paralel, Tucă a susținut că întâlnirea dintre liderul AUR, George Simion, și premierul desemnat nu a fost deloc întâmplătoare și reprezintă un semnal clar privind direcția pe care o vor lua negocierile politice.
Marius Tucă: „Guvernul Veștea va trece cu ajutorul AUR”
„Eu cred că ar trebui să încep cu ceea ce ai zis puțin mai de vreme. AUR ar fi trebuit de la bun început să vorbească despre negociere, să intre în dialog cu Veștea, departe de mine să îmi placă de Veștea vreodată. Și chestiunea asta că a fost făcută chiar în ziua votului, cred că lasă multe semne de întrebare legate de ce face AUR acum.
Mai ales că cei doi, cred că cei mai importanți oameni ai partidului după George Simion, profesorul Dungaciu și Petrișor Peiu, în toată această perioadă, de fapt din momentul în care a fost desemnat pentru funcția de premier Adrian Veștea, au spus că nu, nu vom susține, nu vom vota, nu că nu vom susține, nu vom vota guvernul Veștea. Și astăzi, dintr-o dată, așa pe nepusă masă, după declarația la prânz, care întărea ceea ce au spus cei doi lideri ai AUR, George Simion a făcut acea invitație către premierul desemnat să vină să vorbească, ceea ce s-a și întâmplat.
Eu fac meseria asta de atâta timp și nu e deloc întâmplător ceea ce s-a întâmplat. Vă aduc aminte că zilele trecute, Mohamed, sau nu știu cum îl cheamă Murat, vorbea despre faptul că, de fapt, el era săgeata lui George Simion, care anunța de atunci că lucrurile se pot schimba. Mai ales sunt văzute acum, în perspectivă asta. Deci, AUR, cu ajutorul AUR-ului guvernul Veștea va trece...
Păi, dacă George Simion s-a întâlnit cu Veștea, ce vrei? Veste mai bună sau mai proastă? Aici sigur că discutăm despre Bolojan și camarila. Adică un domn care a distrus România, care a adus-o în pragul dezastrului și care a fost reales la al nu știu câtelea congres, adică practic a luat pe persoană fizică Partidul Național Liberal al Brătienilor. Nu e niciun Partid al Brătienilor. Și spunea foarte bine ceea ce s-a întâmplat la congres Crin Antonescu, într-o postare absolut excepțională. Dar realitatea asta este. În momentul ăsta, guvernul Veștea, care este un guvern al lui Nicușor Dan, hai să nu uităm lucrurile astea, pentru că Nicușor Dan a făcut ce nu și-a permis nici Băsescu.
Traian Băsescu era puternic. Atunci când era șeful statului, el a creat sistemul sau l-a întărit sau l-a dezvoltat. Nu a avut curajul să facă asta. Uite că Nicușor Dan a făcut-o. Și are în momentul ăsta și guvernul lui, și guvernul lui va trece cu ajutorul AUR. Astea sunt faptele. Astea sunt datele, astea sunt informațiile pe care le avem.
Acum, dacă ar fi să comentez asta, să vedem tabloul general, e o bătălie care se răsfrânge și mai tare asupra Europei și țările din Europa... între neomarxiști, care sunt reprezentați, și asta e bine că s-au ales apele de cântă păunii pe aici, nu e nimeni altcineva. Până una alta s-au ales apele și este o bătălie care continuă între neomarxiști și... Da, reprezentați Nicușor Dan, în primul rând de Bolojan, de PNL, de USR. Imediat revin la el. Imediat revin la el. Nicușor Dan încearcă să se salveze acum.
Nicușor Dan încearcă să se salveze și postează în aripa asta... Vrea să treacă la conservator. Adică lucrurile exact așa stau. Până una alta, uită-te la întâlnirea aia de la Bruxelles, cum sunt făcute lucrurile și cum au fost făcute. Iar el, departe de a...La Bruxelles, cu... cu Rares Bogdan. La masă. AFotografia care a apărut în presă.
Nu, bineînțeles că nu a fost făcută fotografia pe furiș. A fost servită, este foarte clar lucrul ăsta. Era și o atitudine de forță. Știi că, la un moment dat, Gigi Becali, atunci când a fost invitat de unul singur cu umbrela aia la Cotroceni, ce-a zis Gigi Becali? A zis că, dom'le, trebuie să rezolvăm cu Pahonțu. Păi acum au arătat că rezolvă și cu Pahonțu. Că nu întâmplător Pahonțu a fost întrebat ăsta Tomac ce căuta Pahonțu acolo. Și că e Șeful serviciului de pază. Și dacă este șef, adică, care-i chestia? Să nu uităm lucrurile astea, că sunt informații importante. Deci ăla spunea, trebuie să rezolvăm cu Pahonțu. Am rezolvat cu Pahonțu și, până una alta, a vrut să dea o lovitură în Partidul Național Liberal. Numindu-l pe Veștea. Să fim foarte sinceri și foarte serioși când spunem lucrurile astea. Asta s-a întâmplat. Iar chestia cu DNA-ul, păi cum poți să vorbești... Vorbim... și tu de atâta timp de statul paralel. De sistem... Și vedem cum sistemul funcționează sau acționează în aceeași zi cu Ciucu. Doamne ferește! Aici Ciucu... Dar e vorba de timing, să spunem. Când s-a întâmplat? La fel și cu ăla, cu Fritz...
S-ar putea să fie flagrant, flagranturilor, nu asta e. Asta s-a întâmplat înainte de congresul PNL. Adică Nicușor Dan a scăpat de Ciucu care era adversarul lui Bolojan. N-a fost adversarul pe față.
A fost congresul PCR. N-a mai fost ales în funcția de prim-vicepreședinte. Și lucrurile aici, eu zic că se vor rostogoli în ceea ce-l privește pe Ciucu, chiar și pe Bolojan. Bineînțeles că se pune problema, bă, dar când mai stă Bolojan acolo? E o falsă problemă.
Bolojan oricum a fost demis. Sigur că nu mai vrea nimeni să stea nici măcar o zi cu ideea că Bolojan la Palatul Victoria. Și așa de mici, dar, până la urmă, compromisul pe care îl facem este ceea ce avea nevoie România și mai ales AUR trebuia să participe la lucrul ăsta.
De ce Nicușor Dan nu l-a desemnat pe Sorin Grindeanu? Și atunci se putea vorbi despre o majoritate sau o susținere a unui guvern PSD cu ajutorul AUR. Pentru că AUR a intrat acum și nu obține nimic.
Aia cu șefia Senatului, nu știu dacă... Deci, în urmă, adică acest președinte, care este un om al sistemului, vine și trece guvernul pe care l-a propus, guvernul lui, cu ajutorul lui AUR. Păi și el ce să sprijin AUR, până la urmă, un guvern al lui Nicușor Dan. Nicușor Dan este beneficiarul loviturii de stat din 6 decembrie și așa mai departe.
Nicușor Dan este beneficiarul tuturor lucrurilor astea. Păi, nu numai bine avem că acum văd că e frecventabil AUR, da? A ajuns în postura, nu mai extremist, nu mai putinist, nu mai e pro-rus.
Hai să fim serioși. Deci Veştea s-a dus la George Simion cu acordul lui Nicuşor Dan. Iar într-o ultimă declaraţie, când a fost întrebat acum câteva zile, Nicuşor Dan, nu ştiu pe la Consiliul European, nu a mai dat la o parte AUR cum a făcut-o până acum, pentru că el vorbea că nu poate să participe vreodată la guvernare AUR, ci că nici nu poate fi un guvern sau un premier desemnat care vine la guvern, nici măcar din punct de vedere parlamentar, să nu vină de la AUR. Păi uite că s-a ajuns aici. Şi până la urmă, rezultatul este că un guvern al lui Nicuşor Dan, eu spun mai mult decât atât, un guvern al sistemului, va fi votat şi va trece cu ajutorul AUR.
Astea sunt faptele, Anca. Îmi pare rău, nu vreau să…
Ai în vedere că vreunul din guvernul ăsta de aici, ce garanție am eu că de mâine Nicușor Dan nu va face același lucru cu acest guvern? Și mă refer la chestiuni legate de Ucraina și cele de Uniunea Europeană.”, a declarat Marius Tucă, exclusiv la Realitatea PLUS.
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