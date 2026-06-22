Marius Tucă demască toate aranjamentele: „Nimeni nu-l mai vrea pe Bolojan la guvern, nici măcar o zi!”

Publicat 22 iun. 2026, 22:39 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalistul Marius Tucă a lansat o serie de critici dure la adresa actualei clase politice și a negocierilor din jurul învestirii noului Executiv, afirmând că guvernul condus de Adrian Veștea are șanse mari să obțină votul Parlamentului, inclusiv cu sprijinul formațiunii AUR.

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