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Politica· 2 min citire
Luis Lazarus: „Nu votați guvernul. Robotul Veștea va urma programul lui Bolo!”
Luis Lazarus
Publicat22 iun. 2026, 20:55
Actualizat22 iun. 2026, 21:34
Europarlamentarul Luis Lazarus a lansat critici vehemente la adresa negocierilor politice pentru formarea noului guvern, într-o intervenție transmisă din Bruxelles. Acesta a contestat procesul de desemnare a Executivului și a făcut apel la respingerea viitorului cabinet în Parlament.
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