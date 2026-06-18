Luis Lazarus, mesaj dur pentru politiceni: ”Nu ar fi mai bine să vă dizolvaţi, să mergem la alegeri anticipate?”-VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 12:32

Europarlamentarul Luis Lazarus a transmis un mesaj dur pentru artizanii crizei politice cu care se confruntă România în care i-a întrebat: ”Nu ar fi mai bine să vă dizolvaţi, să mergem la alegeri anticipate?”.

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