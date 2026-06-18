Luis Lazarus, mesaj dur pentru politiceni: ”Nu ar fi mai bine să vă dizolvaţi, să mergem la alegeri anticipate?”-VIDEO

Europarlamentarul Luis Lazarus a transmis un mesaj dur pentru artizanii crizei politice cu care se confruntă România în care i-a întrebat: ”Nu ar fi mai bine să vă dizolvaţi, să mergem la alegeri anticipate?”.
”Nu faceţi nimic altceva decât să mâncaţi banii de pomană”
”Un mesaj pentru preşedinţii ăştia, nepreşedinţii de partide sau clanuri, ce sunt alea de prin Parlamentul României.
Bă băieți, în momentul în care poporul român v-a trimis în Parlamentul României, el s-a gândit că după 36 de ani poate face şi voi ceva pentru el, cum ar fi, de pildă, să găsiţi soluţii pentru a fi mai bogat, mai sănătos şi mai educat. Sau, de pildă, să găsiţi soluţii pentru a aduce jumătatea de Românie, care este plecată pribegă şi munceşte pe la străini şi pe care aţi alungat-o din ţară”, a spus Luis Lazarus.
Liderul partidul „Dreptate și Frăție” a subliniat că ”voi nu faceţi nimic altceva decât să mâncaţi banii de pomană şi, în momentul în care aţi ajuns la putere, l-aţi pus pe unul ca Bolojan, care ne-a umplut de taxe, ne-a făcut varză, după care, când aţi văzut că poporul se enervează şi că vă pierdeţi electoratele, tot pe chestiuni şi pe considerente politice, v-aţi gândit voi să-l daţi jos. Dar nu l-aţi dat jos că el e bine-mersi înainte, acolo, în funcţie, aşa că v-aţi dus şi v-aţi întâlnit cu preşedintele, nepreședinte, ca să puneţi pe altcineva în loc. Şi n-aţi găsit nicio majoritate, dar ăla s-a apucat să nominalizeze alţi roboţi”.
”Nu fac nimic altceva decât să respecte programul de la Strasburg şi Bruxelles”
Mai mult, el a acuzat că la fel ca și Ilie Bolojan, și Eugen Tomac, Adrian Veștea nu face nimic altceva decât să respecte liniile trasate de Strasburg şi Bruxelles.
”Că şi acest Bolojan, ca şi Tolomac, ca şi acest Veştea, cu privirile lor pierdute şi cu programul lor care vine de aici, de la Strasburg şi de la Bruxelles, nu fac nimic altceva decât să respecte altceva decât programul poporului român.
Şi acum mă întreb, ce aveţi mă voi de gând cu ţara asta? Nu ar fi mai bine să vă dizolvaţi, să mergem la alegeri anticipate?”, a conchis europarlamentarul.