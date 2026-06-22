Petrișor Peiu, în plenul Parlamentului: ”România rezistă doar pentru că nu este o criză internațională. Vom avea soarta Greciei”

Publicat 22 iun. 2026, 22:31 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat în plenul reunit al Parlamentului, înaintea votului pentru Guvernul Veștea că România rezistă doar pentru că nu este o criză internațională și a avertizat că ”vom avea soarta Greciei”.

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