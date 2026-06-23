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Politica· 1 min citire
Bolojan cere urgent un guvern cu puteri depline: „Ce se construiește fără principii nu poate rezista”
Ilie Bolojan
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis marți un mesaj în care solicită formarea urgentă a unui guvern cu puteri depline, bazat pe transparență și respect pentru principiile democratice.
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