Bolojan strânge "șurubul" în PNL: urmează demiteri în filialele din teritoriu

Publicat 23 iun. 2026, 07:17 Actualizat 23 iun. 2026, 07:27 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan vrea să scape cu orice preț de cei care au curajul să îl conteste. După ce a pus monopol pe partid, acum Bolojan pregătește demiteri în filialele PNL din teritoriu. Șeful Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că reforma internă din PNL va merge până la capăt.

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