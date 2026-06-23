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Politica· 1 min citire
Bolojan strânge "șurubul" în PNL: urmează demiteri în filialele din teritoriu
Ilie Bolojan
Publicat23 iun. 2026, 07:17
Actualizat23 iun. 2026, 07:27
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan vrea să scape cu orice preț de cei care au curajul să îl conteste. După ce a pus monopol pe partid, acum Bolojan pregătește demiteri în filialele PNL din teritoriu. Șeful Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că reforma internă din PNL va merge până la capăt.
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