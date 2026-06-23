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Politica· 1 min citire

Bolojan strânge "șurubul" în PNL: urmează demiteri în filialele din teritoriu

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 07:17
Actualizat23 iun. 2026, 07:27
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan vrea să scape cu orice preț de cei care au curajul să îl conteste. După ce a pus monopol pe partid, acum Bolojan pregătește demiteri în filialele PNL din teritoriu. Șeful Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că reforma internă din PNL va merge până la capăt.

În perioada următoare urmează demiteri din interiorul Partidului Național Liberal, și asta după congresul formațiunii politice care a avut loc duminică, 21 iunie.

În cadrul acestui congres, Ilie Bolojan a fost reales lider al formațiunii politice, iar în urma scandalului privind acordarea votului Guvernului Veștea, mulți dintre membrii Partidului Național Liberal au ales să nu mai rămână alături de Ilie Bolojan și să plece din această formațiune politică.

Liderului Senatului Mircea Abrudean spune că congresul a fost unul reușit și că în perioada următoare se vor alătura foarte mulți membri în interiorul partidului.

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