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Politica· 1 min citire

Bolojan nu vrea să piardă puterea: 18 membrii PNL care l-au contestat vor fi excluși din partid

Ilie Bolojan (foto: Inquam Photos)

Ilie Bolojan (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 09:33
SursăRealitatea PLUS

Partidul Național Liberal se pregătește să facă excluderile pe care le-a anunțat încă de duminică, atunci când a avut loc congresul extraordinar al PNL. Sunt vizați liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea.

Conform surselor Realitatea PLUS, 18 membri PNL care l-au susținut pe Adrian Veștea se află în centrul unui conflict major în interiorul partidului.

La Congresul Extraordinar al PNL de duminică, aceștia au primit un ultimatum din partea lui Ilie Bolojan și a noii conduceri: să își depună demisiile sau să fie excluși din partid.

Termenul impus a expirat luni, 23 iunie, la ora 12:00. Printre cei vizați se numără Adrian Veștea însuși, dar și Sorin Câmpeanu, ministrul desemnat al apărării, care a declarat public că își asumă riscul excluderii. Pe listă figurează și Hubert Thuma, de la Consiliul Județean.

Susținătorii lui Veștea anunță că vor contesta în instanță toate hotărârile luate împotriva lor. Mai mult, surse din echipa fostului lider susțin că excluderea nu poate fi aplicată legal, invocând decizii judecătorești anterioare și faptul că noul statut adoptat la congres nu poate fi aplicat retroactiv.

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