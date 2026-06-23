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Politica· 1 min citire
Bolojan nu vrea să piardă puterea: 18 membrii PNL care l-au contestat vor fi excluși din partid
Ilie Bolojan (foto: Inquam Photos)
Publicat23 iun. 2026, 09:33
SursăRealitatea PLUS
Partidul Național Liberal se pregătește să facă excluderile pe care le-a anunțat încă de duminică, atunci când a avut loc congresul extraordinar al PNL. Sunt vizați liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea.
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