Bolojan nu vrea să piardă puterea: 18 membrii PNL care l-au contestat vor fi excluși din partid

Publicat 23 iun. 2026, 09:33 Sursă Realitatea PLUS

Partidul Național Liberal se pregătește să facă excluderile pe care le-a anunțat încă de duminică, atunci când a avut loc congresul extraordinar al PNL. Sunt vizați liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea.

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