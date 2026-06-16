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Extern· 2 min citire
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Donald Trump ar putea ridica trofeul alături de echipa câştigătoare
FOTO: Arhivă
Premieră la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Președintele SUA, Donald Trump, ar putea beneficia de un privilegiu fără precedent, și anume ridicarea trofeului alături de echipa câștigătoare a turneului.
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