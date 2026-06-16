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Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Donald Trump ar putea ridica trofeul alături de echipa câştigătoare

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 09:36

Premieră la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Președintele SUA, Donald Trump, ar putea beneficia de un privilegiu fără precedent, și anume ridicarea trofeului alături de echipa câștigătoare a turneului.

FIFA nu s-ar opune ca Donald Trump să ridice trofeul

Fiecare fan al fotbalului știe regula nescrisă: nu atingi trofeul Cupei Mondiale decât dacă l-ai câștigat. Totuși, această tradiție ar putea fi încălcată la ediția din acest an. Potrivit jurnalistului Ben Jacobs de la TalkSport, FIFA nu s-ar opune ca Donald Trump să ridice trofeul alături de căpitanul echipei campioane, iar ideea ar fi privită favorabil de conducerea forului internațional, în frunte cu Gianni Infantino.

Un precedent există deja. În iulie 2025, Donald Trump l-a însoțit pe Reece James, căpitanul lui Chelsea FC, la ceremonia de decernare a trofeului Cupei Mondiale a Cluburilor. Liderul american s-a aflat pe podium în momentul în care trofeul a fost ridicat. În mod normal, protocolul FIFA prevede ca trofeul Cupei Mondiale, așezat pe un suport special, să fie preluat exclusiv de căpitanul echipei câștigătoare, care îl ridică apoi alături de coechipieri.

Donald Trump nu a asistat la primul meci al naționalei Statelor Unite

Liderul de la Casa Albă nu a asistat la primul meci al naționalei Statelor Unite la actuala Cupă Mondială și nici la ceremonia de deschidere, însă este așteptat să fie prezent la finala programată pe 19 iulie, pe stadionul MetLife Stadium.

Există și posibilitatea ca acesta să participe la alte partide ale turneului, în funcție de agenda sa. În ultimele zile, programul său a inclus summitul G7 din Franța, negocieri privind un posibil acord cu Iranul și participarea la evenimentul UFC Freedom 250, organizat chiar de ziua sa de naștere.

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