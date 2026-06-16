Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Donald Trump ar putea ridica trofeul alături de echipa câştigătoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 09:36

Premieră la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Președintele SUA, Donald Trump, ar putea beneficia de un privilegiu fără precedent, și anume ridicarea trofeului alături de echipa câștigătoare a turneului.

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