Adrian Veștea nu a primit votul de învestire. Președintele Nicușor Dan va convoca noi consultări

Publicat 23 iun. 2026, 07:07 Actualizat 23 iun. 2026, 07:09

Adrian Veștea, nu a reușit să obțină sprijinul necesar în Parlament pentru învestirea noului Guvern. Acesta a fost respins după ce nu a întrunit cele 233 de voturi necesare pentru validarea Executivului.

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