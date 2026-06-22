George Simion, în timpul votului din Parlament: ”Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 23:02

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni seară, chiar în timpul desfășurării votului în plenul reunit al Parlamentului, că Guvernul Veștea a picat.

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