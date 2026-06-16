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Lumea Animalelor· 2 min citire
Retragere de urgență în supermarket. O hrană pentru pisici este rechemată de la vânzare din cauza unor posibile probleme de siguranță
Pisici
Clienții Lidl sunt informați despre retragerea de pe piață a unui produs destinat hranei animalelor de companie. Măsura a fost anunțată de furnizorul olandez Partner in Pet Food NL BV și vizează un sortiment de hrană umedă pentru pisici comercializat în magazinele retailerului.
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