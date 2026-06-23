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Politica· 2 min citire

Alertă în PNL înaintea consultărilor de la Cotroceni: liderii liberali, ținuți în București pentru o posibilă ședință după discuțiile cu Nicușor Dan

PNL

PNL

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 10:33
SursăRealitatea PLUS

Surse politice susțin pentru Realitatea PLUS că liderii PNL au fost anunțați să nu părăsească Bucureștiul. Aceștia ar putea fi convocați la o ședință a partidului imediat după consultările de la Palatul Cotroceni.

Posibila reuniune vine în contextul tensiunilor interne apărute după căderea Guvernului Veștea. În partid există poziționări diferite privind susținerea premierului desemnat, iar conducerea apropiată de Ilie Bolojan ar analiza măsuri împotriva celor care nu l-au sprijinit pe Adrian Veștea. Potrivit surselor politice, liderii liberali ar fi fost informați să rămână în Capitală. Motivul ar fi posibilitatea convocării unei ședințe a partidului după consultările de la Palatul Cotroceni. Deocamdată nu este clar la ce oră ar urma să aibă loc reuniunea. Nu este clar nici ce decizii vor fi luate în cadrul acestei ședințe, dacă ea va fi convocată oficial.

Conducerea apropiată de Ilie Bolojan analizează măsuri împotriva membrilor care nu l-au susținut pe Adrian Veștea. Sursele citate susțin că aceștia ar putea fi excluși din partid. O astfel de decizie nu ar putea fi luată însă fără un vot într-o ședință oficială. Din acest motiv, o eventuală reuniune a conducerii liberale ar putea deveni importantă pentru clarificarea situației interne.

Căderea Guvernului Veștea a adâncit tensiunile din PNL

Tensiunile din PNL au crescut după căderea Guvernului Veștea. În interiorul partidului au apărut poziționări diferite legate de susținerea premierului desemnat. Unele voci din partid ar fi fost vizate de posibile măsuri politice, potrivit surselor citate. În acest context, liderii liberali ar fi fost anunțați să nu plece din București, pentru a putea participa la o eventuală ședință convocată după consultările de la Cotroceni.

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