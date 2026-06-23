Alertă în PNL înaintea consultărilor de la Cotroceni: liderii liberali, ținuți în București pentru o posibilă ședință după discuțiile cu Nicușor Dan

Publicat 23 iun. 2026, 10:33 Sursă Realitatea PLUS

Surse politice susțin pentru Realitatea PLUS că liderii PNL au fost anunțați să nu părăsească Bucureștiul. Aceștia ar putea fi convocați la o ședință a partidului imediat după consultările de la Palatul Cotroceni.

Distribuie articolul