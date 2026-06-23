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Politica· 2 min citire
Alertă în PNL înaintea consultărilor de la Cotroceni: liderii liberali, ținuți în București pentru o posibilă ședință după discuțiile cu Nicușor Dan
PNL
Publicat23 iun. 2026, 10:33
SursăRealitatea PLUS
Surse politice susțin pentru Realitatea PLUS că liderii PNL au fost anunțați să nu părăsească Bucureștiul. Aceștia ar putea fi convocați la o ședință a partidului imediat după consultările de la Palatul Cotroceni.
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