Maia Sandu, acuze la adresa Moscovei: „Nu a respectat niciodată suveranitatea noastră. Doar în UE ne vom simți în siguranță”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 12:01

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți că lupta pentru suveranitate, începută în urmă cu 36 de ani, continuă astăzi prin integrarea europeană, cu ocazia aniversării adoptării Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova.

Distribuie articolul