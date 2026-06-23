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Politica· 1 min citire
Maia Sandu, acuze la adresa Moscovei: „Nu a respectat niciodată suveranitatea noastră. Doar în UE ne vom simți în siguranță”
Maia Sandu (foto: profimedia)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți că lupta pentru suveranitate, începută în urmă cu 36 de ani, continuă astăzi prin integrarea europeană, cu ocazia aniversării adoptării Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova.
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