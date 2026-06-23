Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Maia Sandu, acuze la adresa Moscovei: „Nu a respectat niciodată suveranitatea noastră. Doar în UE ne vom simți în siguranță”

Maia Sandu (foto: profimedia)

Maia Sandu (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 12:01

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți că lupta pentru suveranitate, începută în urmă cu 36 de ani, continuă astăzi prin integrarea europeană, cu ocazia aniversării adoptării Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova.

„Moscova, din păcate, nu a respectat niciodată suveranitatea și independența noastră. Iar astăzi, regimul de la Kremlin vrea să distrugă prin bombe și prin crime suveranitatea Ucrainei”, a afirmat șefa statului.

Maia Sandu: „Avem obligația de a păzi, păstra suveranitatea, independența și pacea”

Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova are „obligația să păzească, să păstreze suveranitatea, independența și pacea”, iar acest lucru se realizează prin procesul de integrare europeană.

„Doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță, vom putea proteja pacea, consolida democrația și suveranitatea”, a adăugat ea.

Președinta a făcut apel la unitate, demnitate și curaj pentru ducerea la bun sfârșit a programului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

maia sandumoscovarepublica moldovaue

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe