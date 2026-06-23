Tupeu uriaș: liderii PSD îl atacă pe președintele Nicușor Dan înaintea consultărilor: „Jocuri meschine!”

Publicat 23 iun. 2026, 13:33 Sursă Realitatea PLUS

PNL se poziționează dur înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, deși discuțiile politice nici nu au început. Alexandru Muraru, lider PNL, a transmis un mesaj direct către președintele Nicușor Dan și a anunțat că liberalii nu vor vota niciun guvern care ar include persoane pe care le numește „trădători din PNL”, potrivit Realitatea PLUS.

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