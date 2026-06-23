Tupeu uriaș: liderii PSD îl atacă pe președintele Nicușor Dan înaintea consultărilor: „Jocuri meschine!”

PNL se poziționează dur înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, deși discuțiile politice nici nu au început. Alexandru Muraru, lider PNL, a transmis un mesaj direct către președintele Nicușor Dan și a anunțat că liberalii nu vor vota niciun guvern care ar include persoane pe care le numește „trădători din PNL”, potrivit Realitatea PLUS.
Mesajul vine într-un moment de tensiune maximă, după căderea Guvernului Veștea și în plină criză politică. În loc să meargă la consultări cu o poziție de negociere, o parte din PNL pare să intre în discuții cu amenințări, liste de excluderi și atacuri interne.
PNL intră la consultări cu un ultimatum pentru Nicușor Dan
Înaintea consultărilor programate la ora 14.00, Alexandru Muraru a transmis că PNL nu va susține orice formulă de guvernare. Acesta a spus că liberalii nu vor vota un executiv în care se regăsesc persoane din PNL acuzate de trădare. Mesajul este dur și pune presiune directă pe președintele Nicușor Dan, care trebuie să găsească o soluție pentru desemnarea unui nou premier. Practic, înainte ca negocierile să înceapă, PNL transmite deja ce nu acceptă și ridică miza conflictului politic.
Muraru îi cere șefului statului să vină la consultări „cu decență și bună-credință”. În același mesaj, liderul PNL folosește însă formulări dure la adresa președintelui. Acesta îi transmite lui Nicușor Dan „să lase jocurile meschine” și „să iasă din hipnoză”. Tonul ales arată cât de tensionată este relația dintre liberali și șeful statului, într-un moment în care România are nevoie de o majoritate care să poată trece de Parlament.
Liberalii amenință cu excluderi după eșecul Guvernului Veștea
Mesajul lui Alexandru Muraru nu se oprește la condițiile puse pentru viitorul guvern. Liderul PNL anunță și posibile excluderi din partid pentru cei care au susținut Guvernul Veștea. Acesta vorbește despre sfârșitul carierei în PNL pentru liberalii care, în opinia sa, au încălcat deciziile luate duminică în Congres. Tonul este unul de ruptură internă, iar mesajul arată că partidul intră în consultări cu propriile răfuieli încă nerezolvate.
Muraru susține că cei aflați pe lista Guvernului Veștea și cei care au votat executivul ar urma să fie excluși din PNL. El îi acuză că au susținut „guvernul fripturismului și nesimțirii”. Aceste formulări arată o luptă internă dură, dusă chiar înaintea unor negocieri decisive pentru formarea unui nou guvern. În loc să apară ca un partid pregătit să ofere stabilitate, PNL pare prins într-un conflict intern care riscă să apese și mai mult pe criza politică.
Muraru vorbește despre un PNL „curat” după plecarea celor vizați
Alexandru Muraru susține că, odată cu excluderea celor vizați, s-ar încheia „o epocă a combinațiilor”. Mesajul său încearcă să prezinte momentul ca pe o curățare internă a partidului. În același timp, formulările foarte dure arată că ruptura din PNL este una profundă. În plină criză guvernamentală, liberalii nu discută doar despre viitorul premier, ci și despre cine mai are loc în partid.
Liderul PNL afirmă că partidul „s-a schimbat fundamental” și că va acționa pentru interesul public și apărarea democrației. Totuși, mesajul vine într-un context în care liberalii par să pună condiții înaintea consultărilor și să transmită semnale de confruntare. Pentru Nicușor Dan, această poziționare complică negocierile, mai ales dacă viitorul premier va avea nevoie de o majoritate cât mai largă. Pentru PNL, momentul poate fi decisiv, pentru că partidul trebuie să arate dacă poate negocia politic sau dacă rămâne blocat în propriul conflict intern.
Postarea integrală a lui Alexandru Muraru
Înaintea consultărilor care urmează la ora 14.00, avem un mesaj clar pentru Nicușor Dan. Nu vom vota niciun guvern dacă are în componența sa trădători din PNL. Și nici plagiatori sau condamnați penal. Așa că, îi transmit președintelui României să lase jocurile meschine, să iasă din hipnoză, și vină la consultările cu Partidul Naţional Liberal cu decență și bună-credință. În altă ordine de idei, astăzi se încheie cariera în PNL pentru toți cei care au trădat deciziile de duminică luate în Congres. Cei care s-au aflat pe lista guvernului Veștea și au votat aseară acest guvern al fripturismului și nesimțirii, vor fi excluși astăzi din PNL.
Din acest moment, aceștia nu vor mai fi de folos PSD-ului. Camerele televiziunilor le-au surprins figurile descompuse de minciuni și ticluiri, de ură și parvenire. Cu ei se încheie definitiv o epocă a combinațiilor. De astăzi, PNL s-a schimbat fundamental și va continua să facă acest lucru în anii următori. Fie că vom fi în opoziție sau la guvernare, vom acționa cu grijă pentru interesul public și pentru apărarea democrației.