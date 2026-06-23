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Politica· 2 min citire
George Simion, după decizia PSD de a exclude o coaliție cu AUR: „Este o opțiune greșită”
George Simion și Sorin Grindeanu
Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că partidul său este dispus să discute orice variantă care ar putea contribui la depășirea crizei politice.
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