Kelemen Hunor propune, după consultările cu Nicușor Dan, trei variante de guvern: „Înainte de nominalizarea unui premier trebuie acord politic”

Publicat 23 iun. 2026, 15:29 Actualizat 23 iun. 2026, 15:34 Sursă Realitatea PLUS

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat marți trei scenarii pentru formarea unui nou guvern, după consultările cu președintele Nicușor Dan, subliniind că nicio formulă nu poate funcționa fără un acord politic prealabil între partidele parlamentare.

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