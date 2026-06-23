Kelemen Hunor propune, după consultările cu Nicușor Dan, trei variante de guvern: „Înainte de nominalizarea unui premier trebuie acord politic”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat marți trei scenarii pentru formarea unui nou guvern, după consultările cu președintele Nicușor Dan, subliniind că nicio formulă nu poate funcționa fără un acord politic prealabil între partidele parlamentare.
Prima variantă avansată de Hunor este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut de PSD pe baza unei înțelegeri transparente. Totuși, liderul UDMR a precizat că această opțiune a fost exclusă de Sorin Grindeanu.
A doua variantă presupune un guvern monocolor PSD, susținut parlamentar de PNL, UDMR și grupul minorităților naționale.
Cea de-a treia opțiune, pe care Hunor o consideră cea mai stabilă, este refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR plus grupul minorităților, formula care a guvernat România până în iunie 2025, care ar asigura o majoritate „foarte, foarte subțire”, dar funcțională.
Hunor: „Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR”
„Astăzi avem înțelepciunea de a reface vechea coaliție. Sigur, sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD. Dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă.
„A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD”
A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR, și bineînțeles tot grupul PNL, inclusiv cei care au făcut parte și au votat guvernul Veștean. Fiindcă altfel nu iese la socoteală, plus minoritățile etnice. Tot pe bază de înțelegere de susținere parlamentară.
„A treia ar fi un guvern cu o majoritate foarte subțire, PSD-PNL-UDMR”
Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, ego-uri mai puține și înțelepciune mai multă. Adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025, iunie, PSD-PNL-UDMR, plus grupul minorităților, asta ar asigura o stabilitate mai bună și o posibilitate de a pune în aplicare tot ce ne așteaptă în acest an, inclusiv bugetul anului 2027. Oricare dintre aceste variante trebuie începute cu un acord politic între partidele parlamentare.
„Înainte de nominalizarea unui premier trebuie un acord politic”
Înainte de nominalizarea unui premier, de ce vă spun acest lucru? Fiindcă am văzut ce se întâmplă când este nominalizat un om și dorește să formeze o majoritate, spațiu de manevră se schimbă. Prima dată partidele trebuie să se înțeleagă. Dacă vorbim de o susținere parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic.
Și, bineînțeles, după ce există acest acord politic, se poate închide procedura relativ repede, până la începutul săptămânii viitoare, deci până la sfârșitul lunii iunie. Asta au fost ceea ce am prezentat noi domnului președinte Dan. Și, bineînțeles, în continuare vom vedea care va fi decizia dânsului, dacă face o nominalizare azi-mâine sau dacă lasă timp partidelor să ajungă la o înțelegere parlamentară.”, a declarat Kelemen Hunor.