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Politica· 2 min citire

George Simion, despre desemnarea lui Eugen Tomac ca premier: „A fost o uriașă încălcare a ordinii constituționale”

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 14:20
Actualizat23 iun. 2026, 14:28
SursăRealitatea PLUS

George Simion a criticat atitudinea consilierilor lui Nicușor Dan de a nu citi programul propus de AUR. De asemenea, liderul AUR a lansat un atac la adresa șefului statului, după ce l-a numit pe Eugen Tomac, unul dintre consilierii săi, în funcția de premier, catalogând această acțiune „o gravă și o uriașă încălcare a ordinii constituționale”.

„De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă, noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat, probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici. Dacă erau actori politici performanți, ar fi trecut pragul electoral, și ar fi făcut parte din formula guvernamentală, din actuala formulă parlamentară.

Eu cred că acești consilieri de la Cotroceni trebuie să fie oameni care consultă președintele, și oferă soluții pentru țară, nu vreau să mă trezesc cu un alt consilier politic nominalizat în funcția de premier, pentru că a fost o gravă și o uriașă încălcare a ordinii constituționale, domnul Piperea, specialist în drept constituțional, printre alte domenii de drept, poate confirma: nu vii să îți numești consilierul prezidențial, pentru că te-au asigurat unii și alții că ai voturi.

A fost o atitudine iresponsabilă, dar nu vreau să critic, eu am venit astăzi să construiesc, și AUR vrea să construiască pentru că țara trebuie să iasă urgent din criză, și domnul Bolojan nu mai trebuie să joace rolul de premier, pentru că a fost demis pe 5 mai.”, a declarat George Simion.

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