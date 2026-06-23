George Simion, despre desemnarea lui Eugen Tomac ca premier: „A fost o uriașă încălcare a ordinii constituționale”

Publicat 23 iun. 2026, 14:20 Actualizat 23 iun. 2026, 14:28 Sursă Realitatea PLUS

George Simion a criticat atitudinea consilierilor lui Nicușor Dan de a nu citi programul propus de AUR. De asemenea, liderul AUR a lansat un atac la adresa șefului statului, după ce l-a numit pe Eugen Tomac, unul dintre consilierii săi, în funcția de premier, catalogând această acțiune „o gravă și o uriașă încălcare a ordinii constituționale”.

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