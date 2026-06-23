Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Ședință decisivă în PNL după consultările de la Cotroceni: liderii liberali se reunesc la ora 18.00
Ilie Bolojan
PNL a anunțat că Biroul Permanent Național se va reuni astăzi, de la ora 18.00, într-o ședință în format hibrid. Reuniunea are loc după consultările de la Palatul Cotroceni, unde liberalii sunt programați la ora 14.00.
Citește și
- 13:33Tupeu uriaș: liderii PSD îl atacă pe președintele Nicușor Dan înaintea consultărilor: „Jocuri meschine!”
- 12:30Un an de guvernare al Guvernului Bolojan, un an de dezastre pentru economia României
- 12:13Cutremur în PNL. LISTA liberalilor care ar urma să fie excluși din partid - SURSE
- 12:01Maia Sandu, acuze la adresa Moscovei: „Nu a respectat niciodată suveranitatea noastră. Doar în UE ne vom simți în siguranță”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News