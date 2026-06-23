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Politica· 1 min citire

George Simion respinge acuzațiile privind o posibilă înțelegere cu PSD: „Nu a existat o astfel de propunere”

George Simion ;i Sorin Grindeanu

George Simion ;i Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 14:34
Actualizat23 iun. 2026, 14:35

Liderul AUR, George Simion, a respins informațiile potrivit cărora formațiunea ar fi avut o înțelegere cu PSD pentru susținerea unui guvern condus de Adrian Veștea, afirmând că nu a existat nicio astfel de propunere și că acuzațiile vehiculate în spațiul public sunt nefondate.

George Simion: Publicul trebuie să știe că domnul Becali nu spune întotdeauna adevărul sau, cel puțin, nu acesta este adevărul - nu este adevărat că noi i-am fi promis lui Nicușor Dan că vom vota acest guvern. Nu a existat astfel de posibilitate.

Acum, poate domnul Becali a fost dezinformat de domnul Grindeanu. Nu pot să spun eu și să comentez spusele cuiva care a spus ceva despre altcineva și așa mai departe.

Eu vă pot spune că nu a existat această propunere față de Nicușor Dan. Deci cineva în acest lanț trofic minte.

Reporter: Așteptați în continuare clarificări din partea președintelui?

George Simion: Și am lămurit și cu președintele astăzi acest subiect.

Reporter: Așteptați în continuare larificări din partea președintelui în ceea ce privește discursul pe care l-a avut? Să revină cu clarificări asupra Partidului AUR?

George Simion: Eu eu cred că după ziua de ieri toată țara s-a lămurit. Cred că toată țara este lămurită și nu mai avem astfel de probleme. Trebuie să intrăm în normalitate, trebuie să revenim la bun-simț în apelativele folosite în spațiul public.

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