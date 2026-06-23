Nicușor Dan, mesaj ferm pentru partide înaintea consultărilor: „România are nevoie de un Guvern"

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 13:03

Președintele Nicușor Dan, a transmis marți un mesaj clar înaintea consultărilor cu partidele politice, cerând liderilor să renunțe la blocaje și să găsească o soluție pentru formarea unui guvern stabil.

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