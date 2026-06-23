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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, mesaj ferm pentru partide înaintea consultărilor: „România are nevoie de un Guvern"

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 13:03

Președintele Nicușor Dan, a transmis marți un mesaj clar înaintea consultărilor cu partidele politice, cerând liderilor să renunțe la blocaje și să găsească o soluție pentru formarea unui guvern stabil.

„Le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila”, a declarat șeful statului, subliniind că așteaptă de la formațiunile politice angajamente concrete pentru constituirea unei majorități parlamentare, nu explicații pentru eșecuri.

Nicușor Dan a avertizat că România nu își permite să rămână fără guvern și a impus o condiție clară pentru orice viitoare coaliție: menținerea orientării pro-occidentale a țării.

„Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate.”, a punctat președintele.

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