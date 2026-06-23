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Politica· 1 min citire
Cutremur în PNL. LISTA liberalilor care ar urma să fie excluși din partid - SURSE
Partidul Național Liberal
Publicat23 iun. 2026, 12:13
SursăRealitatea PLUS
Realitatea PLUS a intrat în posesia listei cu membrii Partidului Național Liberal care ar urma să fie excluși din partid. Potrivit unor surse politice, sunt vizați liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea în formarea unui nou Executiv, după ce a fost demsenat premier de către Nicușor Dan.
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