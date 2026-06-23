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Politica· 1 min citire
PNL pune condiții pentru votarea guvernului PSD. Decizia se va lua în ședința liberalilor - SURSE
PSD, PNL
Liberalii urmează să decidă, în această seară, ce condiții vor pune pentru a vota un guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat. Decizia ar urma să fie discutată în ședința Biroului Politic Național al PNL, programată să înceapă la ora 18:00, potrivit Realitatea PLUS.
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