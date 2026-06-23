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Politica· 1 min citire
Negocieri tensionate înainte de consultări. Bolojan a vorbit cu Nicușor Dan: ce i-a cerut
Nicușor Dan
Publicat23 iun. 2026, 11:46
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan și Ilie Bolojan au discutat astăzi înaintea consultării de la Palatul Cotroceni, susțin surse politice citate de Realitatea PLUS.
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