Sorin Grindeanu, principala variantă ca premier. PSD merge primul la consultările de la Cotroceni - SURSE

Publicat 23 iun. 2026, 10:07 Actualizat 23 iun. 2026, 10:08

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru astăzi consultări oficiale cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou premier. Printre scenariile aflate în discuție se numără formarea unui guvern minoritar, iar surse politice susțin că PSD ar putea merge la consultări cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru, potrivit Realitatea PLUS.

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