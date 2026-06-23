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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu, principala variantă ca premier. PSD merge primul la consultările de la Cotroceni - SURSE

Sorin Grindeanu și Nicușor Dan/ Sursa foto: Profimedia

Sorin Grindeanu și Nicușor Dan/ Sursa foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 10:07
Actualizat23 iun. 2026, 10:08

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru astăzi consultări oficiale cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou premier. Printre scenariile aflate în discuție se numără formarea unui guvern minoritar, iar surse politice susțin că PSD ar putea merge la consultări cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru, potrivit Realitatea PLUS.

Consultările vor începe la ora 13:00, iar primul partid primit de președinte va fi PSD. Vor urma discuții cu AUR, PNL, USR, UDMR și celelalte grupuri parlamentare. Fiecărei delegații i-a fost alocată o jumătate de oră pentru discuții. După încheierea consultărilor, este așteptată o nouă propunere de premier din partea șefului statului.

PSD ar putea merge cu varianta Sorin Grindeanu

În acest moment, una dintre variantele care se conturează este formarea unui executiv minoritar. Surse politice susțin că social-democrații ar putea propune numele lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Rămâne de văzut dacă această variantă va obține sprijinul necesar în Parlament și dacă va fi acceptată de președinte în urma discuțiilor de la Cotroceni.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan a declarat că PNL susține varianta unui guvern minoritar, însă consideră necesar un acord între partidele politice pentru stabilirea priorităților României în următoarele șase luni. Liberalii susțin că este nevoie de stabilitate politică pentru continuarea proiectelor importante și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR.

România are nevoie de un nou guvern

Miza consultărilor de astăzi este desemnarea unui premier care să poată forma un executiv și să obțină sprijin parlamentar. În același timp, partidele sunt presate să găsească rapid o soluție, în contextul în care România trebuie să continue reformele și proiectele asumate pentru accesarea fondurilor europene din PNRR.

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