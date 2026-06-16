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Politica· 2 min citire

Motreanu, după expirarea ultimatumului: PNL îi cere din nou lui Adrian Veștea să renunțe la mandat

PNL

PNL

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:39

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a reacționat după expirarea termenului acordat lui Adrian Veștea pentru a-și depune mandatul de premier desemnat. Acesta a reiterat solicitarea ca Veștea să renunțe la nominalizare și a cerut noi consultări la Cotroceni.

"Biroul Politic Naţional al PNL a menţinut decizia de a nu guverna cu PSD. Nu vom vota învestirea lui Adrian Veştea în postul de premier, pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democraţiei parlamentare, în afara PNL, fără consultarea PNL. PNL îi solicită lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul, ţinând cont de faptul că nu are sprijinul PNL", a transmis, marți dimineață, formațiunuea liberală, prin vocea lui Dan Motreanu, într-un mesaj postat pe Facebook.

Motreanu a transmis că parlamentarii liberalii nu vor vota Guvernul Veştea şi că orice membru PNL care acceptă funcţia de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatat de partid va fi exclus.

"PNL îşi ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară. Democraţia înseamnă decizii luate la vedere, împreună cu partidele votate de cetăţeni, nu decizii luate în mod secret", a precizat secretarul general al PNL.

Potrivit lui Motreanu, liberalii consideră necesară reluarea dialogului politic, iar solicitarea PNL către preşedintele României este de a convoca noi consultări pentru identificarea unei soluţii clare şi asumate.

"Toate opţiunile trebuie analizate transparent, inclusiv varianta unui guvern minoritar, în baza unui acord naţional care să asigure stabilitatea ţării. PNL trebuie să rămână un partid liber şi fidel propriilor decizii"", a mai Dan Motreanu.

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