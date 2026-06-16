Motreanu, după expirarea ultimatumului: PNL îi cere din nou lui Adrian Veștea să renunțe la mandat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:39

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a reacționat după expirarea termenului acordat lui Adrian Veștea pentru a-și depune mandatul de premier desemnat. Acesta a reiterat solicitarea ca Veștea să renunțe la nominalizare și a cerut noi consultări la Cotroceni.

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