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Politica· 2 min citire
Motreanu, după expirarea ultimatumului: PNL îi cere din nou lui Adrian Veștea să renunțe la mandat
PNL
Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a reacționat după expirarea termenului acordat lui Adrian Veștea pentru a-și depune mandatul de premier desemnat. Acesta a reiterat solicitarea ca Veștea să renunțe la nominalizare și a cerut noi consultări la Cotroceni.
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