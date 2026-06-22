Ludovic Orban și Ilie Bolojan, susținere pe față pentru penalul Ciucu: „Am încredere în el!” - VIDEO

Publicat 22 iun. 2026, 11:45 Actualizat 22 iun. 2026, 11:46 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan și Ludovic Orban s-au întrecut în laude la adresa primarului anchetat de DNA, Ciprian Ciucu! Deși ancheta DNA este în plină desfășurate, atât Bolojan cât și Orban s-au grăbit să spună că Ciucu nu este vinovat și că au încredere în el. Mai mult, premierul demis susține că Ciucu merită susținere și solidaritate din partea Partidului Național Liberal.

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