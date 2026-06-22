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Ludovic Orban și Ilie Bolojan, susținere pe față pentru penalul Ciucu: „Am încredere în el!” - VIDEO

Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu și Ludovic Orban

Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu și Ludovic Orban

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 11:45
Actualizat22 iun. 2026, 11:46
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan și Ludovic Orban s-au întrecut în laude la adresa primarului anchetat de DNA, Ciprian Ciucu! Deși ancheta DNA este în plină desfășurate, atât Bolojan cât și Orban s-au grăbit să spună că Ciucu nu este vinovat și că au încredere în el. Mai mult, premierul demis susține că Ciucu merită susținere și solidaritate din partea Partidului Național Liberal.

„Dați-mi voie să vă spun.. Un cuvânt de apreciere, de empatie profundă cu Ciprian Ciucu. Salut gestul remarcabil de adevărat om de stat pe care l-a făcut Ciprian Ciucu prin a nu candida la acest congres, prin a refuza să candideze la funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu, sunt convins că pe termen lung Ciprian Ciucu nu numai că nu a pierdut, ci a câștigat și că îi veți recunoaște deciziile extraordinare pe care le-a luat”, a declarat Ludovic Organ.

„Am un scurt cuvânt pentru colegul meu Ciprian Ciucu. Am deplină încredere în Ciprian și sunt alături de el. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut, pentru câștigarea primăriei Capitalei și îi respect decizia pe care a luat-o. Cred că merită solidaritatea și susținerea noastră. Respect, Ciprian!”, a declarat și Ilie Bolojan.

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