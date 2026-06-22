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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan nu exclude susținerea unui guvern minoritar PSD: „România poate fi guvernată și în această formulă”
Ilie Bolojan
Publicat22 iun. 2026, 08:37
SursăRealitatea PLUS
Premierul demis Ilie Bolojan nu exclude susținerea unui guvern minoritar PSD. Acesta a transmis că soluția „fezabilă” pentru deblocarea crizei politice este un guvern minoritar, potrivit Realitatea PLUS.
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