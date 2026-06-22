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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan nu exclude susținerea unui guvern minoritar PSD: „România poate fi guvernată și în această formulă”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 08:37
SursăRealitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan nu exclude susținerea unui guvern minoritar PSD. Acesta a transmis că soluția „fezabilă” pentru deblocarea crizei politice este un guvern minoritar, potrivit Realitatea PLUS.

Acesta a spus că PNL va acorda votul de învestitură în cazul în care PSD va forma acest guvern și se va angaja să nu depună moțiune de cenzură pentru primele șase luni.

„Există în în toată această situație politică complicată soluții corecte, transparente pe față, prin care România poate fi guvernată într-o manieră de guvernare de tip minoritar, nu este singura țară în care se întâmplă acest lucru, pe baza unui pact național, în condițiile în care s-ar ajunge la o la o astfel de ipoteză, la o la un astfel de pact într-adevăr, un angajament al partidelor, care-i valabil indiferent care partid, centru-stânga sau centru-dreapta este în guvernare și votul nu este pentru un guvern PSD, ci un vot de instalare ca să funcționeze lucrurile”, a declarat Bolojan.

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