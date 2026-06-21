Trădătorul liberalilor care i-a criticat cinci ani îi laudă acum pe toți. ”Ilie Bolojan și echipa lui vor face bine României”

Publicat 21 iun. 2026, 23:11 Sursă Realitatea PLUS

Ludovic Orban i-a lăudat pe Ilie Bolojan și pe Ciprian Ciucu în discursul său de la congresul PNL. Deși a „trădat” PNL, a criticat liberalii timp de 5 ani și a fost dat afară din echipa de consilieri a președintelui, Orban susține acum, de pe scena PNL, că doar echipa lui Bolojan poate salva România.

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