Trădătorul liberalilor care i-a criticat cinci ani îi laudă acum pe toți. ”Ilie Bolojan și echipa lui vor face bine României”

Ludovic Orban i-a lăudat pe Ilie Bolojan și pe Ciprian Ciucu în discursul său de la congresul PNL. Deși a „trădat” PNL, a criticat liberalii timp de 5 ani și a fost dat afară din echipa de consilieri a președintelui, Orban susține acum, de pe scena PNL, că doar echipa lui Bolojan poate salva România.
”Ilie Bolojan și echipa lui vor face bine României”
”După cinci ani, mă întorc acasă! Chiar dacă astăzi sunt doar invitat, sunt convins că mă veți vrea alături de voi, pentru că vreau și eu să-mi aduc modesta contribuție la ceea ce poate face bun pentru România, Partidul Național Liberal, cu Ilie Bolojan și cu echipa lui.
Chiar dacă nu am fost în PNL, inima mea în ultimii cinci ani a bătut pentru Partidul Național Liberal și pentru speranța că Partidul Național Liberal va reveni pe drumul drept, pe drumul pe care cu adevărat poate să construiască o Românie puternică, respectată la nivel internațional, o Românie care să se bazeze pe oamenii de valoare care-și câștigă în mod cinstit existența”, a declarat Ludovic Orban.
”Am pățit aceeași dramă pe care o trăiește Ciucu”
Președintele Forța Dreptei și-a exprimat profunda apreciere față de Cirpian Ciucu, primarul capitalei, plasat de DNA sub control judiciar pentru luare de mită, pe care l-a prezentat drept o victimă a procurorilor.
”Și am fost alături de Ciprian Ciucu în victoria remarcabilă pe care a obținut-o Partidul Național Liberal cu candidatul susținut de Ilie Bolojan împotriva celor care nu sunt astăzi în sală.
Dați-mi voie să vă spun un cuvânt de apreciere, de empatie profundă cu Ciprian Ciucu. Salut gestul remarcabil de adevărat om de stat pe care l-a făcut Ciprian Ciucu prin a nu candida la acest congres, prin a refuza să candideze la funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal.
Și o spune asta Stan Pățitul, un om care a trăit exact aceeași dramă pe care o trăiește astăzi Ciprian Ciucu, pentru că un procuror, înainte de un congres crucial al Partidului Național Liberal, a considerat de cuvință să transmită un mesaj de amenințare către societate că oricui i se poate face dosar penal”, a mai acesta.
Orban a ținut să precizeze faptul că el crede ”în nevinovăția lui Ciprian Ciucu, sunt convins că pe termen lung Ciprian Ciucu nu numai că nu a pierdut, ci a câștigat și că îi veți recunoaște deciziile extraordinare pe care le-a luat”.
”Dați-ne voie nouă liberalilor din Forța Dreptei să ne întoarcem acasă pe ușa din față”
Mai mult, el și-a exprimat dorința de a se întoarce, împreună cu liberalii din Forța Dreptei, înapoi în PNL.
”Dați-ne voie nouă liberalilor din Forța Dreptei să ne întoarcem acasă pe ușa din față și dați-ne voie să punem și noi umărul cu buna noastră credință, cu caracterul nostru, cu puterile noastre limitate, ca alături de voi, într-adevăr, să arătăm că Partidul Național Liberal este partidul care poate să ducă România acolo unde își poate dori fiecare dintre români”, a conchis fostul președinte al PNL.