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Politica· 1 min citire
Bolojan îi dă afară pe liberalii din Guvernul Veștea: ”Nu există altă posibilitate”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 22:00
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan a anunțat duminică seară că membrii PNL care au ales să facă parte din Guvernul Veștea, în ciuda deciziei partidului, vor fi excluși din formațiunea politică. Liderul liberal a precizat că Biroul Permanent Național va declanșa procedurile de excludere, subliniind că nu există nicio altă variantă pentru cei care au încălcat hotărârea Congresului.
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