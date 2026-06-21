Bolojan îi dă afară pe liberalii din Guvernul Veștea: ”Nu există altă posibilitate”

Publicat 21 iun. 2026, 22:00 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a anunțat duminică seară că membrii PNL care au ales să facă parte din Guvernul Veștea, în ciuda deciziei partidului, vor fi excluși din formațiunea politică. Liderul liberal a precizat că Biroul Permanent Național va declanșa procedurile de excludere, subliniind că nu există nicio altă variantă pentru cei care au încălcat hotărârea Congresului.

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