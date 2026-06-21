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Politica· 1 min citire

Bolojan îi dă afară pe liberalii din Guvernul Veștea: ”Nu există altă posibilitate”

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 22:00
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan a anunțat duminică seară că membrii PNL care au ales să facă parte din Guvernul Veștea, în ciuda deciziei partidului, vor fi excluși din formațiunea politică. Liderul liberal a precizat că Biroul Permanent Național va declanșa procedurile de excludere, subliniind că nu există nicio altă variantă pentru cei care au încălcat hotărârea Congresului.

”Biroul Permanent Național va trece la declanșarea procedurilor de excludere din partid”

„Conform deciziei Congresului, Biroul Permanent Național va trece la declanșarea procedurilor de excludere din partid. Nu există altă posibilitate. Nu poți să pretinzi că ești un partid membru într-un partid care hotărăște o anumită direcție, o anumită politică și să te trezești într-un guvern cu PSD, după ce PSD-ul și-a bătut joc de acel partid prin atitudinea pe care a avut-o timp de luni de zile și prin moțiunea de cenzură pe care a depus-o împreună cu AUR-iștii. Nu mai ai cum să faci acolo”, a declarat Ilie Bolojan, la un post de televiziune.

Bolojan, despre excluderea lui Veștea din PNL: ”Nu există altă posibilitate”

Liderul liberal a subliniat că ”dacă m-ați întrebat câți membri PNL sunt în în acest guvern, ar putea să fie în acest guvern, nu vor mai fi până se închide această procedură. Tot se va ajunge acolo pentru că mai trebuie să dai și ochi cu colegii”.

Întrebat dacă printre cei vizați se află și premierul desemnat Adrian Veștea, premierul demis a răspuns: ”Intră și el, că nu există altă posibilitate.”

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