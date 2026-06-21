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Politica· 1 min citire
Ședință de urgență în PNL după ce tabăra Veștea a fost somată să părăsească partidul până luni sau va fi exclusă
Ilie Bolojan și PNL
Publicat21 iun. 2026, 15:20
Actualizat21 iun. 2026, 15:25
SursăRealitatea PLUS
S-a decis convocarea de urgență, la ora 15:30 a Biroului Permanent Național al PNL, cu un ultimatum pentru echipa lui Adrian Veștea.
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