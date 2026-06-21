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Politica· 1 min citire

Ședință de urgență în PNL după ce tabăra Veștea a fost somată să părăsească partidul până luni sau va fi exclusă

Ilie Bolojan și PNL

Ilie Bolojan și PNL

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 15:20
Actualizat21 iun. 2026, 15:25
SursăRealitatea PLUS

S-a decis convocarea de urgență, la ora 15:30 a Biroului Permanent Național al PNL, cu un ultimatum pentru echipa lui Adrian Veștea.

La ora 15:30 va avea loc o ședință în care Partidul Național Liberal continuă practic ceea ce a început la Romexpo în cadrul Congresului PNL, alegându-se vicepreședinții regionali ai partidului.

Ultimatum pentru tabăra lui Veștea: să-și dea demisia din partid până luni la ora 12 sau va fi exclusă

Cei din echipa lui Adrian Veștea au termen până mâine să își dea demisia din partid, în cazul în care nu se întâmplă asta, spuneau liberalii din tabăra Bolojan că vor convoca acest BPN pentru a-i exclude din partid.

Așadar, după ce vor fi rostite rezultatele votului, care este aproape de final, noua conducere a partidului va merge spre sediul central din Aleea Modrogan, unde se va reuni din nou în ședință.

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