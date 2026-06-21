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Politica· 1 min citire
Bolojan, atac la adresa criticilor: „Am scos România din mlaștina lui Ciolacu. Suntem într-un asalt teribil din toate părțile”
Ilie Bolojan la Congresul Extraordinar PNL
Publicat21 iun. 2026, 14:20
SursăRealitatea PLUS
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj ferm la Congresul Extraordinar PNL în care apără guvernarea pe care a condus-o și respinge acuzațiile lansate la adresa sa, afirmând că principalul lucru demonstrat a fost că „se poate guverna cu respect pentru banul public".
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