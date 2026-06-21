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Politica· 1 min citire

Bolojan, atac la adresa criticilor: „Am scos România din mlaștina lui Ciolacu. Suntem într-un asalt teribil din toate părțile”

Ilie Bolojan la Congresul Extraordinar PNL

Ilie Bolojan la Congresul Extraordinar PNL

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 14:20
SursăRealitatea PLUS

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj ferm la Congresul Extraordinar PNL în care apără guvernarea pe care a condus-o și respinge acuzațiile lansate la adresa sa, afirmând că principalul lucru demonstrat a fost că „se poate guverna cu respect pentru banul public".

„Cei care lansează astfel de teorii... Nu am fost pervers, am spus adevarul, am muncit din greu și am scos România din mlaștina lui ciolacu. Oamenii au început să înțeleagă”, a declarat Bolojan.

Bolojan: „Am deranjat, am aprins lumina, am tăiat privilegii”

Liderul liberal a recunoscut că deciziile luate au deranjat anumite interese, dar a susținut că acestea erau necesare. „Am aprins lumina, am tăiat privilegii”, a spus el, adăugând că se confruntă în prezent cu presiuni fără precedent din partea adversarilor politici.

„Suntem într-un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele. Nu știu să fi fost un atac așa de puternic din partea unui partid”, a avertizat Bolojan, făcând referire la PSD.

De asemenea, acesta a subliniat că banii publici, „adunați din banii oamenilor care muncesc, nu trebuie risipiți”, și că guvernarea sa a impus reguli clare pentru toată lumea, fără excepții.

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