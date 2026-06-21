Bolojan, atac la adresa criticilor: „Am scos România din mlaștina lui Ciolacu. Suntem într-un asalt teribil din toate părțile”

Publicat 21 iun. 2026, 14:20 Sursă Realitatea PLUS

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj ferm la Congresul Extraordinar PNL în care apără guvernarea pe care a condus-o și respinge acuzațiile lansate la adresa sa, afirmând că principalul lucru demonstrat a fost că „se poate guverna cu respect pentru banul public".

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