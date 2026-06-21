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Politica· 1 min citire

Marius Budăi: Viitorul guvern trebuie să pună omul în centrul deciziilor

Marius Budăi

Marius Budăi

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 10:22

Deputatul PSD Marius Budăi a transmis, într-o postare publicată pe Facebook, că România are nevoie de un guvern care să lucreze în interesul cetățenilor și să pună „omul în centrul deciziilor”.

Social-democratul a criticat măsurile economice asociate cu perioada recentă de guvernare, susținând că, timp de zece luni consecutiv, românii au pierdut din puterea de cumpărare, deoarece prețurile au crescut mai rapid decât salariile. Potrivit acestuia, efectele s-au resimțit direct în nivelul de trai al populației, prin reducerea consumului și dificultăți economice pentru familii, fermieri și alte categorii sociale.

În mesajul său, Budăi a afirmat că PSD este pregătit să ofere sprijin parlamentar pentru formarea unui nou executiv, însă condiționează acest sprijin de adoptarea unui program de guvernare orientat către protejarea cetățenilor.

Printre măsurile propuse de PSD se numără oprirea austerității și evitarea introducerii unor taxe suplimentare pentru salariații cu venituri mici și pentru micii antreprenori, extinderea plafonării adaosului comercial la produsele de bază, majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, precum și extinderea programului „Masă caldă” pentru elevi.

De asemenea, deputatul social-democrat a solicitat sprijin suplimentar pentru categoriile vulnerabile, plata datoriilor statului către firmele românești și facilitarea accesului fermierilor la credite. În final, Budăi a subliniat că prioritatea viitorului guvern trebuie să fie cetățenii care muncesc, își cresc copiii și încearcă să își asigure un trai decent în România.

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