Marius Budăi: Viitorul guvern trebuie să pună omul în centrul deciziilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 10:22

Deputatul PSD Marius Budăi a transmis, într-o postare publicată pe Facebook, că România are nevoie de un guvern care să lucreze în interesul cetățenilor și să pună „omul în centrul deciziilor”.

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