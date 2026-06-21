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Politica· 1 min citire
Marius Budăi: Viitorul guvern trebuie să pună omul în centrul deciziilor
Marius Budăi
Deputatul PSD Marius Budăi a transmis, într-o postare publicată pe Facebook, că România are nevoie de un guvern care să lucreze în interesul cetățenilor și să pună „omul în centrul deciziilor”.
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