Thuma, atac dur la Bolojan: „USR-izarea PNL este un proces. Azi primește organigramă”

Publicat 21 iun. 2026, 12:34 Sursă realitatea.net, Realitatea PLUS

Liderul PNL Hubert Thuma a lansat un atac dur la adresa lui Bolojan și a direcției în care se îndreaptă partidul în ziua Congresului Extraordinar PNL în care Ilie Bolojan candidează la șefia partidului cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini".

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