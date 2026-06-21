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Politica· 2 min citire
Thuma, atac dur la Bolojan: „USR-izarea PNL este un proces. Azi primește organigramă”
Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov
Publicat21 iun. 2026, 12:34
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS
Liderul PNL Hubert Thuma a lansat un atac dur la adresa lui Bolojan și a direcției în care se îndreaptă partidul în ziua Congresului Extraordinar PNL în care Ilie Bolojan candidează la șefia partidului cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini".
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