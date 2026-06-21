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Politica· 2 min citire

Thuma, atac dur la Bolojan: „USR-izarea PNL este un proces. Azi primește organigramă”

Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov

Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 12:34
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS

Liderul PNL Hubert Thuma a lansat un atac dur la adresa lui Bolojan și a direcției în care se îndreaptă partidul în ziua Congresului Extraordinar PNL în care Ilie Bolojan candidează la șefia partidului cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini".

„Unii dintre noi au spus-o de luni de zile: USR-izarea PNL nu este o simplǎ acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă. O conducere construită cu oameni care au descoperit că sunt liberali în această săptămână. Printre ei, Dragoș Pîslaru, care în decembrie 2024 obținea 1% ca lider de partid, își asuma eșecul și promitea un pas în spate. Pasul în spate pare cǎ îl aduce direct în conducerea PNL.”, a transmis Thuma.

Thuma: „Bolojan a decis că munca voastră de zeci de ani în PNL valorează mai puțin decât o cerere de înscriere depusă săptămâna trecută”

Thuma a atras atenția asupra marginalizării structurilor teritoriale ale PNL: cei 12 președinți de consilii județene, peste 1.150 de primari și zecile de mii de aleși locali care „au construit acest partid județ cu județ, sat cu sat" sunt, în viziunea sa, simpli spectatori la congres, în timp ce locurile din conducere ar fi ocupate de persoane venite recent din alte partide sau din afara oricărei structuri politice.

„Domnul Bolojan a decis că munca voastră de zeci de ani în PNL valorează mai puțin decât o cerere de înscriere depusă săptămâna trecută. PNL nu e o platformă de reinserție politică pentru proiecte eșuate în altă parte. E un partid cu 150 de ani de istorie. Iar istoria asta nu se rescrie într-un congres.”, a mai transmis Thuma.

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