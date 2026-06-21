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Politica· 2 min citire

Dovada userizării în PNL, revoltă în timpul Congresului. Gașca useristă infiltrată în partid cu girul lui Bolojan

Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu

Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 15:15
SursăRealitatea PLUS

PNL-ul lui Ilie Bolojan pare să devină, pas cu pas, un nou USR. Prezențele de la congres, mesajele de susținere și oamenii aduși de premierul demis în noua conducere alimentează speculațiile. Direcția în care se îndreaptă partidul a fost criticată și de către liberalii cu state vechi, care spun că PNL riscă să își piardă identitatea sub conducerea lui Bolojan.

Imaginile surprinse la congres arată realitatea cu care se confruntă Partidul Național Liberal, sub conducerea lui Ilie Bolojan. Față de foștii lideri care erau așteptați de colegii din partid, acesta a fost întâmpinat de personaje care, până nu demult, se aflau în tabăra USR.

Oana Gheorghiu și Dragos Pîslaru, proaspăt deveniți membri PNL

Printre cei prezenți s-au aflat Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, proaspăt deveniți membri PNL. Cei doi sunt nume asociate în ultimii ani cu proiecte și inițiative susținute de USR.

Un alt moment remarcat a fost intervenția lui Radu Mihaiu, vicepreședintele USR pe scena congresului liberal.

Pentru oameni, toate aceste apariții reprezintă încă un semn că noua conducere liberală împinge partidul spre o nouă identitate. Chiar și liberalii au acuzat înainte de congres că Bolojan încearcă să userizeze PNL-ul.

Critici dure din partea unor liberali vechi

Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu a acuzat nereguli încă de la ședința ținută de Bolojan, în care anunța congresul.

Și europarlamentarul Rareș Bogdan a postat un mesaj tăios, în care avertizează că PNL riscă să devină sluga USR. Și că se încearcă să se schimbe din temelii normele culturale și tradițiile.

Și Președintele CJ Botoșani, Valeriu Iftime, a lansat un atac dur la adresa conducerii centrale, în frunte cu Ilie Bolojan. Acesta este acuzat că orchestrează transformarea PNL într-o structură controlată de un singur om.

Sursele din lumea politică vehiculează că Ilie Bolojan s-ar apropia de partidul USR pentru a prelua conducerea, odată cu căderea lui Dominic Fritz, liderul luat în vizor de Agenția Națională de Integritate.

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