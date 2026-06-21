Dovada userizării în PNL, revoltă în timpul Congresului. Gașca useristă infiltrată în partid cu girul lui Bolojan

Publicat 21 iun. 2026, 15:15 Sursă Realitatea PLUS

PNL-ul lui Ilie Bolojan pare să devină, pas cu pas, un nou USR. Prezențele de la congres, mesajele de susținere și oamenii aduși de premierul demis în noua conducere alimentează speculațiile. Direcția în care se îndreaptă partidul a fost criticată și de către liberalii cu state vechi, care spun că PNL riscă să își piardă identitatea sub conducerea lui Bolojan.

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