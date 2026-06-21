Crin Antonescu dinamitează Congresul PNL: ”Atâta trădare n-am văzut niciodată”

Publicat 21 iun. 2026, 16:28 Actualizat 21 iun. 2026, 16:30

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat că nu a văzut, în 36 de ani, atâta „impostură, nerușinare și josnicie” în tabăra liberalilor, subliniind că întrunirea de duminică este „congresul trădătorilor”.

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